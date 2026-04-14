Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами Ярослава Максименко, (та сама, що провалила іспити на посаду Голови Агенства, але зайняла посаду заступника), придбала квартиру в столиці вартістю 6 140 692 гривень загальною площею 115,7 кв.м. (близько 145 000 доларів США). Про це свідчать дані її декларації, що була подана 30.03.2026.

При цьому ще станом на 19.02.2025 вона займала скромну посаду головного спеціаліста Міністерства економіки України, а вже 19.03.2025 зайняла посаду Директора департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки.

Згідно декларації вона заробила в Міністерстві економіки за 2025 рік 817 825 гривень, а в АРМА 430 578 гривень, що явно недостатньо для купівлі елітної нерухомості.

Одночасна така заробітна плата, недоступна для більшості українців, не завадила їй отримати від бюджету соціальні виплати: в Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат вона взяла 20900 гривень, а в Головному управлінні Пенсійного фонду України в місті Києві їй виплатили ще 12 600 гривень.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, як жителька столиці Ярослава Максименко отримала виплати як ВПО на суму 40 тисяч гривень у 2024 році, попри заробітну плату понад 1 млн гривень на рік. Ці відомості також були відображені в її раніше поданої декларації.

Також з її декларації вбачається, що у 2025 році вона мала 100 % власності у статутному капіталі ТОВ “Кримпроект-сервіс” в окупованому РФ Криму.

За даними медіа, Максименко обіймала посаду радниці з корпоративних питань ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. У березні 2023 року НАБУ і САП повідомили, що Сенниченко очолив злочинну організацію, яка у 2019–2021 роках заволоділа понад 500 млн гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У 2022 році Максименко увійшла до наглядової ради "Одеського припортового заводу". Згодом Фонд держмайна доручив їй виконувати обов’язки керівника "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". Звільнили її з цих посад лише у 2023 році.

Також на посаді тимчасово виконуючої обов'язки голови АРМА Ярослава Максименко відзначилася невиконанням судових рішень, проводила сумнівні ремонти, а народні депутати підозрювали її в неефективному використанні бюджетних коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.