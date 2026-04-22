Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 381/1682/23 об оспаривании увольнения работника лесного хозяйства, который во время полномасштабной войны стал добровольцем территориальной обороны. О прохождении службы истец сообщил работодателю, однако впоследствии был уволен с работы. Истец оспаривал незаконное увольнение и требовал взыскания среднего заработка в общем размере 176 004,98 грн.

По материалам дела, истец с 2000 года работал мастером леса, после реорганизации предприятия продолжил работу в новой структуре. После начала полномасштабной войны он заключил контракт добровольца территориальной обороны и сообщил об этом работодателю, предоставляя подтверждающие документы на протяжении всего периода службы.

С апреля 2022 года предприятие прекратило начисление заработной платы, а в феврале 2023 года уволило работника, сославшись на отсутствие его согласия на продолжение работы в условиях изменённой организации труда. Истец утверждал, что не был надлежащим образом уведомлён об изменении существенных условий труда и не отказывался от работы, поэтому увольнение является незаконным. В обоснование исковых требований он ссылался на нарушение гарантий, предусмотренных для добровольцев территориальной обороны, в частности относительно сохранения за ним рабочего места и среднего заработка.

Что установили суды предыдущих инстанций

Решением Фастовского горрайонного суда Киевской области от 13 ноября 2023 года в удовлетворении иска отказано.

Суд пришёл к выводу, что истец был надлежащим образом уведомлён об изменении существенных условий труда за три месяца, однако не дал согласия на продолжение работы.

В связи с этим работодатель правомерно уволил его на основании пункта 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины — как отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Также отказано во взыскании выплат за период службы в составе добровольческого формирования, поскольку, по мнению суда, гарантии статьи 119 КЗоТ Украины не применяются без надлежащего подтверждения выполнения обязанностей в рабочее время, а финансирование такой деятельности не возлагается на работодателя.

Дополнительным решением суд первой инстанции взыскал с истца в пользу ответчика расходы на профессиональную правовую помощь.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что увольнение истца произошло с нарушением норм трудового законодательства, что является основанием для его восстановления на работе. Апелляционный суд также взыскал средний заработок за время вынужденного прогула на основании статьи 235 КЗоТ Украины.

Кроме того, апелляционный суд установил, что между сторонами были временно приостановлены трудовые отношения и, начиная с 01 апреля 2022 года, у работодателя не было обязанности обеспечивать истца работой и заработной платой, а у истца — обязанности выполнять работу по трудовому договору. Поэтому гарантия, предусмотренная частью первой статьи 119 КЗоТ Украины, на него не распространяется в связи с приостановлением действия трудового договора, а следовательно, требования о взыскании с ГП «Белоцерковское лесное хозяйство» среднего заработка за период с 01 апреля 2022 года по 07 февраля 2023 года в размере 176 004,98 грн удовлетворению не подлежат.

Пересмотр дела в кассационной инстанции

Рассматривая кассационную жалобу, Верховный Суд проверял доводы заявителя о неправильном применении норм материального права и нарушении норм процессуального права в пределах оснований кассационного обжалования.

Суд выяснял, применил ли апелляционный суд нормы права без учета выводов Верховного Суда в подобных правоотношениях, существует ли необходимость отступления от таких выводов, а также отсутствует ли вывод Верховного Суда по спорным правоотношениям. Также проверялись доводы о наличии существенных процессуальных нарушений, определённых процессуальным законом.

Верховный Суд напомнил, что согласно пункту 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины трудовой договор прекращается в случае отказа работника от перевода или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Согласно статье 32 КЗоТ Украины перевод работника и изменение существенных условий труда допускаются только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законом. При изменениях в организации производства и труда работодатель обязан заранее и конкретно уведомить работника об изменениях условий труда, чтобы он мог принять решение о продолжении работы.

Несогласие работника с такими изменениями является основанием для прекращения трудового договора по пункту 6 статьи 36 КЗоТ Украины, однако только при условии доказанности работодателем факта реальных изменений в организации производства и труда.

Верховный Суд также указал, что изменение существенных условий труда не тождественно сокращению штата или ликвидации должности. В таком случае должность работника сохраняется в штатном расписании, однако изменяются условия труда (оплата, режим работы и другие существенные условия) без изменения трудовой функции.

Увольнение по пункту 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины возможно только тогда, когда работник отказался от продолжения работы в новых условиях, а не в случае фактического сохранения должности и отсутствия доказанных изменений существенных условий труда. Эта правовая позиция соответствует ранее сформированной практике Верховного Суда, согласно которой увольнение по этому основанию является следствием отсутствия согласия между работником и работодателем относительно продолжения трудовых отношений в изменённых условиях, а не механизмом сокращения или замены должности.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о незаконности увольнения истца с должности мастера леса по пункту 6 статьи 36 КЗоТ Украины, поскольку установлено, что соответствующая должность оставалась в штатном расписании предприятия, а доказательств изменения существенных условий труда работодатель не предоставил. Суд учёл, что истец был переведён на аналогичную должность в структуре филиала «Белоцерковское лесное хозяйство» ГСХП «Леса Украины», что исключало основания для увольнения по мотивам отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Таким образом, применение пункта 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины признано неправомерным, поскольку материалы дела не подтверждают отказ работника от перевода или продолжения работы.

Проверив доводы кассационной жалобы, Верховный Суд решил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление Киевского апелляционного суда от 22 июля 2024 года в части требований о признании увольнения незаконным, отмене приказа, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула оставлено без изменений.

