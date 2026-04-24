Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

Март 2026 года стал определяющим для судебной системы Украины. Избрание нового состава Совета судей Украины произошло на фоне острейшего за последние десятилетия кадрового и финансового кризиса. Систему, которую годами пытались реформировать извне, сегодня приходится спасать изнутри.

После завершения XX очередного съезда судей Украины, который состоялся в Киеве 10–12 марта 2026 года, был избран новый состав Совета судей Украины. Новоизбранный Председатель РСУ Виталий Салихов принял руководство органом во времена, когда суды работают не благодаря, а вопреки обстоятельствам.

В эксклюзивном интервью для «Судебно-юридической газеты» Председатель РСУ рассказал о нагрузке на судей, приоритетах институции и о том, как изменить вектор реформ, чтобы сохранить независимость суда.

— Виталий Валериевич, что для Вас лично значит быть Председателем Совета судей в это сложное для страны время?

Виталий Салихов: Для меня это не впервые — занимать важную должность в сложное время. В начале полномасштабного вторжения я исполнял обязанности Председателя Высшего совета правосудия, когда члены Совета массово увольнялись. Тогда приходилось участвовать в заседаниях и рабочих группах ВСП по критическим вопросам финансирования судебной власти и возобновления дисциплинарных процедур.

Вместе с другими коллегами по ВСП мы подписывали многочисленные обращения и осуществляли международную коммуникацию, чтобы привлечь поддержку для украинской судебной системы. Сегодня должность Председателя РСУ — это продолжение той же миссии: стабилизация и защита независимости судей.

— На каких стратегических направлениях новый состав Совета судей планирует сосредоточить свое внимание в первую очередь, чтобы способствовать стабильному функционированию правосудия в 2026 году?

Виталий Салихов: Первоочередные задачи четко определены съездом судей. Приоритет — выполнение Дорожной карты по вопросам верховенства права и Плана для Ukraine Facility. Мы сосредоточимся на недопустимости сужения гарантий независимости судей. Критически важным является бронирование работников аппаратов, обеспечение их достойной оплатой труда и предоставление женщинам-судьям возможности выезда за границу. В приоритете — решение вопроса по обеспечению нормального материального положения работников аппарата суда и противодействие законопроектам, посягающим на судейское вознаграждение.

Не менее важной задачей является защита прав женщин в судебной системе. Совет судей официально обращался к правительству с просьбой пересмотреть полный запрет на выезд за границу, введенный в январе 2023 года постановлением № 69 «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины». Мы настаиваем на том, чтобы разрешить женщинам-судьям выезжать за границу в определенных случаях, например, в отпуск или с профессиональной целью. По нашему мнению, этот запрет создает неравные условия и существенно усложняет международное сотрудничество, участие в конференциях или просто возможность судьи увидеть свою семью, которая находится за границей. Важно понимать, что с начала войны были случаи, когда некоторые суды держались именно на женщинах, и они заслуживают справедливого отношения и возможности профессионального развития без дискриминационных ограничений.

— Социальный и финансовый аспекты работы судов сейчас вызывают много беспокойства. Какова ситуация с материальным обеспечением аппарата и судей на местах?

Виталий Салихов: XX съезд судей Украины своим решением инициировал обращение к Верховной Раде и субъектам законодательной инициативы относительно недопустимости сужения гарантий независимости. Кроме того, съезд судей инициировал усиление парламентского контроля за исполнительной владой в вопросе оплаты труда работников аппаратов судов. Ситуация, когда квалифицированный помощник или секретарь получает зарплату в разы ниже рыночной, признана критической.

К сожалению, мы хотели бы, чтобы нас услышали две другие ветви власти. Совет судей только благодаря таким обращениям может привлекать к себе внимание — иного пути нет. Пока нас не слышат, и ситуация с материальным обеспечением остается критической.

Бюджет сейчас формируется лишь на 60-70% от потребности. Это ситуация, при которой суды лишь выживают. Если для апелляции ситуация еще приемлема, то для судей первой инстанции должностной оклад не является привлекательным, особенно при условии аренды жилья в крупных городах.

Однако дефицит финансирования проявляется не только в цифрах на бумаге — он имеет вполне реальное материальное и кадровое отражение. В Киеве, например, есть помещения судов, которые вообще не соответствуют минимальным стандартам работы. Но самое болезненное — это люди. Из-за низких зарплат мы теряем опытных работников аппарата. Помощник судьи первой инстанции получает мизерную зарплату, которая не покрывает даже аренду жилья и содержание семьи. Мы готовим специалиста 3–4 года, а затем он уходит туда, где предлагают рыночные условия оплаты труда. Это автоматическое обескровливание системы.

— Как Вы оцениваете текущую систему квалификационного оценивания судей?

Виталий Салихов: По моему личному мнению, система оценивания сейчас очень жесткая. Гарантирует ли она безупречность нового судейского корпуса? Я считаю, что нет. Качество судьи — это не только профессиональные, но и человеческие качества, а процедура их проверки не предусмотрена. Мы уже имеем случаи, когда судьи, пройдя новые процедуры, увольнялись через полгода, так как их представления о работе столкнулись с реальной нагрузкой и требованиями к образу жизни.

Я неоднократно поднимал вопрос о предоставлении приоритетности при назначении на должность судьи именно помощникам аппарата, как это практикуется в Европе. Возможно, стоит ввести упрощенную процедуру, ведь люди, проработав по 10 лет, уже доказали свою способность осуществлять правосудие. Помощники, отдавшие системе годы жизни, подтвердили свое желание работать и стали профессионалами. Это позволило бы быстро заполнить вакансии. Например, Казахстан уже признал, что набор именно из помощников аппарата суда — единственный путь, который может удовлетворить и общество, и систему, ведь такие люди сразу вливаются в работу и знают правила подготовки решений.

— В последнее время участились случаи публичного давления на судей со стороны общественных организаций, и, к сожалению, часто они переходят черту — это уже вмешательство в деятельность судей. Каково Ваше личное отношение к подобному публичному давлению?

Виталий Салихов: Почему-то общественные организации ассоциируют всю судебную власть только с коррупционной составляющей. К сожалению, я не могу сказать, что эти организации являются совестью нации, которую нужно беспрекословно слушать. Мы неоднократно пытались наладить конструктивную работу, обсудить прозрачность, но нас не услышали.

Общественный контроль нужен, но он должен основываться на моральных стандартах. К сожалению, сейчас мы видим публичное давление, которое переходит границы. Определенные организации освещают только негатив, иногда кажется, что они просто зарабатывают на этом «баллы» и гранты. Они часто забывают европейский принцип, что каждый судья отвечает только за себя.

— Отдельный вопрос — безопасность судей. Недавно был случай избиения судьи. Как Вы взаимодействуете с правоохранителями?

Виталий Салихов: Недавно был разговор с Генеральным прокурором в связи с избиением судьи. Он взял это дело под личный контроль, что является позитивным сигналом взаимодействия. Мы обсуждали расследование дел, связанных с вмешательством в деятельность судьи, посягательством на жизнь и здоровье, ведь статистика говорит о 20-26 таких заявлениях в год.

Сейчас судья обязан обращаться в ГПУ и ВСП, если считает, что произошло вмешательство. Если не обращается — его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Я считаю, что это рудимент. Нужно отказаться от этой возможности привлечения к дисциплинарной ответственности, чтобы судья не подавал запросы просто для того, чтобы подстраховаться.

— Перейдем к болезненной теме — дисциплинарной ответственности судей и работе ВСП.

Виталий Салихов: Мое личное мнение и в ВСП было таким, что судья должен нести дисциплинарную ответственность либо за вопиющие правонарушения, либо при наличии приговора суда. А сам по себе факт наличия НСРД не может быть основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. К сожалению, я констатирую, что в настоящее время Высший совет правосудия в вопросах дисциплинарной ответственности превращается в карательный орган. Это не основная функция ВСП. В Законе «О Высшем совете правосудия» приоритетность дисциплинарного преследования над другими задачами не определена. На самом деле функции органа совсем иные: обеспечение независимости судебной власти и формирование профессионального судейского корпуса. Опыт некоторых стран Европы демонстрирует, что судьи там вообще не знают о дисциплинарной службе. Судьи защищены высоким уровнем независимости, а механизм ответственности предусмотрен, когда речь идет о существенных или систематических нарушениях.

При создании дисциплинарной службы мы вообще взяли прецедент, не присущий ни одной другой стране. Мы создали институцию, где государственным служащим категории «В» предоставлено право осуществлять проверку решений судей всех инстанций. При этом речь идет о специалистах, не имеющих опыта отправления правосудия и часто не знакомых с процеРСУальными особенностями принятия судебного решения.

В других странах такие функции выполняют либо судьи апелляции, либо судьи кассации. Является ли нашим достижением создание такой дисциплинарной службы? Я считаю, что нет. Это очередной экзамен для судебной ветви власти. Однако и на этот экзамен мы согласились сознательно — ради обеспечения дальнейшего укрепления доверия общества и открытости системы.

— В завершение — есть ли надежда на обновление отношений внутри системы? В частности, со стороны ВСП?

Виталий Салихов: Съезд судей предусмотрел уникальное решение — обращение Совета судей с механизмом отзыва своих членов ВСП, которых избрал съезд. Мы будем работать над этим. Это нужно для того, чтобы человек, давший присягу защищать независимость, под влиянием органа, в который он попал, не трансформировался в инквизитора судебной власти.

Интервью с Виталием Салиховым освещает проблемы украинской Фемиды. В то же время требования Совета судей — от справедливого финансирования и упрощения отбора для помощников до отмены дискриминационных ограничений на выезд женщин-судей — демонстрируют стремление системы к защите и соответствию европейским нормам. От того, сможет ли судебная власть отстоять свою независимость и вернуть доверие собственных работников, зависит не только качество правосудия, но и устойчивость всего государственного механизма в условиях длительных вызовов.

