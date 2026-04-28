  1. Публикации
  2. / В Украине

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

09:00, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Система закупок в сфере восстановления инфраструктуры переходит на централизованную модель с применением рамочных соглашений. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 апреля 2026 года №521.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Модель предусматривает двухэтапный отбор участников. Сначала проводится квалификационный отбор компаний, по результатам которого они могут быть включены в рамочное соглашение. В дальнейшем закупки осуществляются исключительно среди отобранных участников путем проведения тендеров или запроса предложений. Рамочное соглашение заключается по результатам квалификационного отбора, действует не менее одного года и не может превышать срок реализации экспериментального проекта. Процедура применяется при наличии не менее трех участников. Если заявок меньше — отбор автоматически отменяется.

Такой подход позволяет не проводить полный тендер каждый раз, а работать с предварительно отобранным пулом поставщиков.

Оно заключается по результатам квалификационного отбора, действует не менее одного года и не может превышать срок реализации экспериментального проекта.

Заявки подаются через электронную систему закупок и раскрываются автоматически. Центральная закупочная организация проверяет соответствие квалификационным критериям, отсутствие оснований для отказа, а также достоверность предоставленной информации. Срок рассмотрения заявок составляет до 10 рабочих дней с возможностью продления до 15.

Среди оснований для отклонения — несоответствие требованиям, предоставление недостоверной информации, а также связь с государствами-агрессорами или связанными с ними субъектами. В частности, участие в отборе запрещено компаниям, связанным с россией, Беларусью или Ираном по установленным критериям собственности и контроля.

Расширен перечень закупок, которые будут осуществляться централизованно. В него включён фактически полный цикл работ в сфере восстановления — от экспертизы проектов, технического надзора и инженерного сопровождения до строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов. Это охватывает жилую, социальную, транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру, а также работы на пунктах пропуска и автомобильных дорогах государственного значения.

Рамочная система будет применяться для закупок:

  • от 100 тыс. грн — товары и услуги;
  • от 200 тыс. грн — текущий ремонт;
  • от 1,5 млн грн — работы.

После завершения тендера или запроса предложений централизованная закупочная организация обязана в течение трёх рабочих дней опубликовать договор вместе со всеми приложениями. Параллельно публикуется информация о предмете закупки, объёме и цене за единицу. Автоматически формируется отчёт о результатах, который содержит данные о заказчике, количестве участников, победителе, ценовых предложениях, сумме договора, а также ключевые даты процедуры.

Любые изменения в договор также подлежат обязательному опубликованию в трёхдневный срок вместе с соответствующими документами, что обеспечивает непрерывную публичность всех этапов исполнения контрактов.

Также предусмотрена возможность обжалования решений или действий централизованной закупочной организации, если они потенциально нарушают права участников. Порядок такого обжалования определяется Кабинетом Министров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины публичные закупки

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]