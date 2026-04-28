Закупівлі на відновлення інфраструктури проводитимуть через попередній відбір компаній — постанова Уряду

Закупівлі у сфері відбудови переходять на централізовану модель із попереднім відбором компаній та подальшими конкурентними процедурами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Система закупівель у сфері відновлення інфраструктури переходить на централізовану модель із застосуванням рамкових угод. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2026 року №521.

Модель передбачає двоетапний відбір учасників. Спочатку проводиться кваліфікаційний відбір компаній, за результатами якого вони можуть бути включені до рамкової угоди. У подальшому закупівлі здійснюються виключно серед відібраних учасників шляхом проведення тендерів або запиту пропозицій. Рамкова угода укладається за результатами кваліфікаційного відбору, діє щонайменше один рік і не може перевищувати строк реалізації експериментального проєкту. Процедура застосовується за умови наявності не менше трьох учасників. Якщо заявок менше — відбір автоматично скасовується.

Такий підхід дозволяє не проводити повний тендер щоразу, а працювати з попередньо відібраним пулом постачальників.

Також врегульовано сам механізм рамкової угоди. Вона укладається за результатами кваліфікаційного відбору, має строк дії не менше одного року і не може перевищувати строк реалізації експериментального проєкту.

Заявки подаються через електронну систему закупівель і розкриваються автоматично. Централізована закупівельна організація перевіряє відповідність кваліфікаційним критеріям, відсутність підстав для відмови, а також достовірність наданої інформації. Строк розгляду заявок становить до 10 робочих днів із можливістю продовження до 15.

Серед підстав для відхилення — невідповідність вимогам, подання недостовірної інформації, а також зв’язок із державами-агресорами чи пов’язаними з ними суб’єктами.

Зокрема, участь у відборі заборонена компаніям, пов’язаним із росією, Білоруссю або Іраном, за визначеними критеріями власності та контролю.

Розширено перелік закупівель, які здійснюватимуться централізовано. До нього включено фактично повний цикл робіт у сфері відбудови — від експертизи проєктів, технічного нагляду та інженерного супроводу до будівництва, реконструкції, капітального й поточного ремонту об’єктів. Це охоплює житлову, соціальну, транспортну, енергетичну та оборонну інфраструктуру, а також роботи на пунктах пропуску та автомобільних дорогах державного значення.

Рамкова система застосовуватиметься для закупівель:

від 100 тис. грн — товари і послуги;

від 200 тис. грн — поточний ремонт;

від 1,5 млн грн — роботи.

Після завершення тендеру або запиту пропозицій централізована закупівельна організація зобов’язана протягом трьох робочих днів оприлюднити договір разом з усіма додатками. Паралельно публікується інформація про предмет закупівлі, обсяг та ціну за одиницю. Автоматично формується звіт про результати, який містить дані про замовника, кількість учасників, переможця, цінові пропозиції, суму договору, а також ключові дати процедури.

Будь-які зміни до договору також підлягають обов’язковому оприлюдненню у триденний строк із відповідними документами, що забезпечує безперервну публічність усіх етапів виконання контрактів.

Також передбачено можливість оскарження рішень або дій централізованої закупівельної організації, якщо вони потенційно порушують права учасників. Порядок такого оскарження визначено Кабінетом Міністрів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.