40 лет до шанса на свободу — это слишком: ЕСПЧ о пожизненных приговорах без реального пересмотра

ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Решение по делу Éberling and Others v. Hungary (против Венгрии), принятое 14 апреля 2026 года, касается соответствия пожизненных приговоров без права на условно-досрочное освобождение стандартам статьи 3 Конвенции — запрета бесчеловечного или унижающего достоинство наказания.

Данный кейс демонстрирует, что в соответствии со стандартами статьи 3 Конвенции пожизненное наказание должно сопровождаться эффективной процедурой его пересмотра.

Обстоятельства дела

Заявители — граждане нескольких государств, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы в Венгрии за особо тяжкие преступления, в частности отягченное убийство и покушение на него.

Во всех случаях национальные суды исключили возможность условно-досрочного освобождения. Основным механизмом пересмотра вопроса об освобождении была обязательная процедура помилования после 40 лет, наряду с возможностью индивидуального помилования.

Заявители утверждали, что такая система фактически лишает их реального шанса на освобождение, делая наказание несовместимым с требованиями статьи 3 Конвенции.

Позиция ЕСПЧ

Суд напомнил ключевой стандарт Конвенции относительно пожизненных приговоров.

ЕСПЧ отметил, что в соответствии с его устоявшейся практикой пожизненное лишение свободы должно быть де-факто редуцируемым, то есть должна существовать реальная возможность пересмотра наказания.

Суд подтвердил, что принципы, изложенные в деле Vinter and Others, подлежат применению во внутренних делах, касающихся пожизненного заключения без права на освобождение.

ЕСПЧ установил, что тот факт, что заявители могут быть рассмотрены на предмет освобождения путем обязательной процедуры помилования только после отбытия 40 лет пожизненного наказания, является достаточным для вывода, что новое венгерское законодательство не обеспечивает де-факто сокращаемости (de facto reducibility) таких пожизненных приговоров.

Помимо продолжительности срока, Суд обратил внимание на недостатки процедуры.

ЕСПЧ отметил, что отсутствие достаточных процессуальных гарантий в рамках процедуры помилования также препятствует признанию такого механизма надлежащим инструментом пересмотра наказания.

Также Суд указал, что процедура помилования Президентом не способна обеспечить редуцируемость пожизненного наказания для целей статьи 3 Конвенции.

ЕСПЧ отметил, что при отсутствии совместимого с Конвенцией механизма пересмотра вопроса об освобождении пожизненные приговоры заявителей не могут считаться редуцируемыми для целей статьи 3.

Суд подчеркнул, что само по себе пожизненное лишение свободы не противоречит Конвенции, однако оно должно сопровождаться механизмом пересмотра, совместимым с ее стандартами.

Таким образом, Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 3 Конвенции.

Таким образом, Суд подтвердил, что пожизненное лишение свободы без реального, своевременного и эффективного механизма пересмотра противоречит запрету бесчеловечного или унижающего достоинство наказания.

Практическое значение решения заключается в том, что формальное существование процедуры помилования не является достаточным — решающим является ее реальная эффективность и доступность в разумные сроки. Ожидание 40 лет до первого пересмотра само по себе не соответствует стандартам Конвенции.

Стоит напомнить, что «Судебно-юридическая газета» недавно публиковала сводный обзор решений ЕСПЧ за 2025 год, подготовленный Верховным Судом, который является ценным и важным для украинской правоприменительной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.