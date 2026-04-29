Для приостановления трудового договора работодателю необходимо доказать невозможность обеспечить работника работой, а не только факт войны — ВС

Сам факт войны и уменьшения деятельности не является основанием для приостановления трудового договора без доказательства невозможности работать с обеих сторон — ВС.

В деле № 203/5640/23 от 17 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос правомерности приостановления действия трудового договора в условиях военного положения и пределов применения статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Данная категория споров остается одной из ключевых для современной трудовой практики, так как работодатели массово применяли механизм приостановления договоров, однако судебная практика формирует четкий стандарт — это исключительный инструмент, а не универсальное решение в сложных условиях войны.

Обстоятельства дела

Истец работала старшим ревизором в структуре АО «Укрзализныця». После введения военного положения сначала был установлен простой, а затем приказом от 04 мая 2022 года работодатель приостановил действие ее трудового договора до прекращения военного положения.

Истец указывала, что оснований для такого решения не было, так как в городе Днепре боевые действия не велись, предприятие продолжало деятельность, а она была готова выполнять работу. В то же время заработную плату ей не выплачивали.

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, признали приказ незаконным и взыскали средний заработок.

Укрзализныця обжаловала эти решения в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Суд указал, что в соответствии со статьей 13 Закона № 2136-ІХ приостановление действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, которая исключает возможность предоставления и выполнения работы.

В то же время приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановления действия трудового договора в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины.

ВС обратил внимание, что приведенная специальная норма права предоставляет работодателю право временно приостановить действие трудового договора с работником в случае невозможности в связи с военной агрессией против Украины обеспечить работника работой.

В то же время такое право не является абсолютным. Для применения данной нормы права работодатель должен находиться в таких обстоятельствах, когда он не может предоставить работнику работу, а работник не может ее выполнять.

Суд подчеркнул, что обязательность одновременного наступления обстоятельств невозможности работодателя предоставить работу и невозможности выполнения работы работником для применения положений статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» является определяющей, поскольку возможность продолжения выполнения условий трудового договора хотя бы одной из сторон и связанные с такой возможностью правовые последствия для другой стороны — не порождают правовых последствий в связи с приостановлением действия трудового договора и в конечном итоге нивелируют необходимость/возможность применения данной нормы закона.

ВС указал, что сам по себе факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления работодателем действия трудового договора.

Оценивая конкретные обстоятельства, Суд отдельно отметил, что ответчик не доказал и не указал, каким образом сам лишь факт военной агрессии влияет на возможность выполнения истцом работы.

Также ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что соответствующее подразделение не осуществляло свой основной вид деятельности.

Относительно экономических аргументов работодателя Суд сформулировал отдельную позицию, что само по себе обстоятельство уменьшения заказов услуг после введения военного положения не свидетельствует о невозможности обеспечить работника работой.

Отдельно Суд высказался относительно последствий незаконного приостановления, указав, что если незаконные действия работодателя лишили работника возможности работать, то на работодателя возлагается обязанность возместить среднюю заработную плату.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил незаконность приостановления трудового договора.

Сформированная правовая позиция имеет принципиальное значение, что приостановление трудового договора в условиях военного положения возможно только как исключение и при наличии доказанных обстоятельств полной невозможности выполнения трудовых обязанностей обеими сторонами.

Сам факт войны или экономические трудности работодателя не освобождают его от обязанности обеспечить работника работой или нести финансовую ответственность за незаконное лишение такой возможности.

«Судебно-юридическая газета» уже писала, что приостановление трудового договора во время военного положения является отдельным правовым механизмом, который означает временное прекращение работы без изменения условий труда и без расторжения трудовых отношений.

