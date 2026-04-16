Пауза в работе или новые условия: что означает приостановление трудового договора во время военного положения

Приостановление трудового договора во время военного положения является отдельным правовым механизмом, который означает временное прекращение без изменения условий труда и без расторжения трудовых отношений.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение об особенностях приостановки действия трудового договора в условиях военного положения.

В частности, согласно статье 13 Закона Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», приостановление действия трудового договора означает временное прекращение исполнения сторонами своих обязанностей — работодатель не обеспечивает работника работой, а работник не выполняет свои трудовые функции. Такая ситуация возникает исключительно из-за вооруженной агрессии, которая делает невозможным нормальное выполнение работы.

В ведомстве подчеркивают, что этот механизм является отдельным правовым инструментом и не предусматривает смены должности, условий труда или уровня оплаты. Речь идет именно о временном «замораживании» трудовых отношений без их расторжения.

Решение о приостановлении оформляется соответствующим приказом работодателя, где обязательно указываются причины такого шага и сроки его действия. В то же время эта мера не носит постоянного характера и применяется только к моменту, когда стороны смогут возобновить рабочий процесс.

Отдельно подчеркивается, что приостановление действия трудового договора не следует путать с изменением существенных условий труда, регулируемого статьей 32 Кодекса законов о труде Украины. В случае изменения условий труда работник продолжает работать, но по новым правилам, например, меняется график работы, оплата или название должности.

При приостановке работы фактически не происходит, ведь выполнение трудовых обязанностей полностью останавливается. Именно поэтому такой механизм не считается изменением условий труда даже несмотря на то, что на этот период работнику не выплачивается заработная плата. Это самостоятельный правовой инструмент, введенный в связи с военными обстоятельствами.

