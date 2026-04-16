  1. В Україні

Пауза в роботі чи нові умови: що означає призупинення трудового договору під час воєнного стану

20:14, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Призупинення трудового договору під час воєнного стану є окремим правовим механізмом, який означає тимчасове припинення роботи без зміни умов праці та без розірвання трудових відносин.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надало роз’яснення щодо особливостей призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, відповідно до статті 13 Закону України №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», призупинення дії трудового договору означає тимчасове припинення виконання сторонами своїх обов’язків — роботодавець не забезпечує працівника роботою, а працівник не виконує свої трудові функції. Така ситуація виникає виключно через збройну агресію, яка унеможливлює нормальне виконання роботи.

У відомстві наголошують, що цей механізм є окремим правовим інструментом і не передбачає зміни посади, умов праці чи рівня оплати. Йдеться саме про тимчасове «замороження» трудових відносин без їх розірвання.

Рішення про призупинення оформлюється відповідним наказом роботодавця, у якому обов’язково зазначаються причини такого кроку та строки його дії. Водночас цей захід не має постійного характеру і застосовується лише до моменту, коли сторони зможуть відновити робочий процес.

Окремо підкреслюється, що призупинення дії трудового договору не слід плутати зі зміною істотних умов праці, яка регулюється статтею 32 Кодексу законів про працю України. У разі зміни умов праці працівник продовжує працювати, але за новими правилами — наприклад, змінюється графік роботи, оплата чи назва посади.

Натомість при призупиненні роботи фактично не відбувається, адже виконання трудових обов’язків повністю зупиняється. Саме тому такий механізм не вважається зміною умов праці, навіть попри те, що на цей період працівнику не виплачується заробітна плата. Це самостійний правовий інструмент, запроваджений у зв’язку з воєнними обставинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці воєнний стан трудові відносини

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]