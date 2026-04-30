Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Законопроект № 12307 по регулированию факторинга стал очередным этапом масштабного перезапуска гражданско-правового регулирования финансовых услуг. Соответствующие изменения 29 апреля приняла Верховная Рада, законопроект в целом и за основу поддержали 248 депутатов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ключевая идея законопроекта заключается в исключении из Гражданского кодекса Украины положений, регулирующих факторинг, и передаче этого регулирования специальному закону «О факторинге».

В соответствии с изменениями статью 1077 ГК Украины изложили в новой редакции, где договор факторинга определяется как передача или обязательство передать право денежного требования за вознаграждение, а фактор приобретает это право и осуществляет оплату.

В частности, из ГК Украины исключены статьи 1079–1086, которые ранее формировали детальное регулирование факторинговых правоотношений. Они определяли, кто может быть сторонами договора, как распределяются права и обязанности между клиентом, фактором и должником, в каких случаях возникает ответственность, а также как именно происходит исполнение обязательств после уступки права денежного требования.

Сам Закон Украины «О факторинге», вступивший в силу в июле 2025 года, фактически меняет подход к регулированию этого рынка. Речь идет о формировании целостной модели, где четко определены участники, их роли и принципы работы. Его основная функция — сделать рынок более прозрачным и минимизировать риски злоупотреблений, в частности ситуаций, когда одно и то же право требования может быть передано нескольким разным факторам.

Закон закрепляет базовые понятия — факторинг, фактор, клиент, должник и денежное требование — и таким образом унифицирует терминологию, которая ранее могла по-разному трактоваться в практике. Важными изменениями является детализация прав и обязанностей сторон договора факторинга. Это должно уменьшить количество споров и обеспечить более сбалансированную модель взаимодействия между участниками рынка. Отметим, что факторинг — это финансовая услуга, при которой банк или финансовая компания (фактор) выкупает у предприятия дебиторскую задолженность (неоплаченные инвойсы) за отгруженные товары или услуги. Это позволяет бизнесу мгновенно получить до 90–100% суммы платежа, не ожидая оплаты от покупателя, что улучшает оборотные средства.

Приняв законопроект № 12307 об исключении факторинга из ГК Украины, государство таким образом устранило дублирование и потенциальный конфликт норм, когда одна и та же финансовая услуга регулируется одновременно кодифицированным актом и специальным законом.

Такие изменения объясняются необходимостью гармонизации с международными подходами, в частности с модельными решениями УНИДРУА, а также стремлением сделать рынок факторинга более гибким инструментом финансирования бизнеса.

В то же время инициатива имеет и четкое экономическое обоснование.

Национальный банк Украины еще в 2020 году опубликовал «Белую книгу» развития рынка факторинга, где отмечал, что этот инструмент является одним из самых быстрых способов получения оборотного финансирования для предприятий. Позже, в 2023 году, НБУ утвердил концепцию реформирования регулирования факторинга, что фактически стало основой для подготовки специального закона.

В результате принятия законопроекта регулирование предоставления факторинговых услуг осуществляется на уровне специального акта в соответствии с международными подходами. Речь идет об обновлении и согласовании действующего законодательства в этой сфере, а также приближении украинского регулирования к положениям Модельного закона УНИДРУА о факторинге. Это, в свою очередь, должно сделать правила работы рынка более понятными и сопоставимыми с международной практикой.

