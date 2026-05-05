Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

08:10, 5 мая 2026
Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.
Вопрос распределения ответственности за несанкционированные операции с платежными картами остаётся одним из наиболее дискуссионных и актуальных в банковских спорах. В деле № 756/9671/24 Киевский апелляционный суд рассмотрел, несёт ли клиент ответственность за транзакции, которые он оспаривает как мошеннические, если они проведены с использованием карты и ПИН-кода.

Обстоятельства дела

АО КБ «ПриватБанк» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 66 323,35 грн.

Иск обоснован тем, что ответчик присоединился к условиям банковского обслуживания, получил кредитную карту и пользовался кредитным лимитом.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, отказав во взыскании 53 569,42 грн, исходя из того, что ответчик не санкционировал спорные транзакции. Взыскано с ответчика в пользу банка только задолженность по кредитному договору в размере 12 753,93 грн.

Банк обжаловал решение, указав, что ответчик не исполнил обязательства, вследствие чего образовалась задолженность, которая, в частности, сформировалась в результате спорных транзакций — расходов на АЗС TOTAL, а также покупок в магазинах NIKE и ZARA в Доминиканской Республике, которые ответчик не признаёт.

По результатам обжалования этих транзакций международная платёжная система отказала в возврате средств, установив, что операции осуществлены с использованием карты и ПИН-кода, при этом о её утрате не сообщалось, в связи с чем банк считает отказ суда первой инстанции во взыскании этой части долга необоснованным.

Ответчик возразил, настаивая на законности решения суда первой инстанции и указав, что не санкционировал операции и стал жертвой мошенничества. Он подчеркнул, что результаты проверки банка о проведении транзакций с использованием карты и ПИН-кода не являются достаточными доказательствами его вины.

Позиция апелляционного суда

Суд напомнил, что в соответствии со ст. 526 ГК Украины обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями ГК Украины, иных актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными требованиями, обычно предъявляемыми.

В соответствии со ст. 14 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» пользователь специального платёжного средства обязан использовать его в соответствии с требованиями законодательства Украины и условиями договора, заключённого с эмитентом, и не допускать использования специального платёжного средства лицами, не имеющими на это права или полномочий.

Апелляционный суд отметил, что для возможности применения п. 11 Раздела VI Положения о порядке эмиссии электронных платёжных средств и осуществления операций с их использованием, утверждённого постановлением правления НБУ № 705, к спорным правоотношениям необходимо наличие двух взаимосвязанных составляющих, а именно если: а) платёжное средство было использовано без физического предъявления пользователем и/или б) без электронной идентификации самого электронного платёжного средства. Указанные составляющие в данном деле не прослеживаются.

Таким образом, лишь при наличии одного из вышеуказанных оснований бремя доказывания утраты, незаконного использования ПИНа или иной информации, позволяющей инициировать платёжные операции, возлагается на Банк.

В то же время ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлено надлежащих и допустимых доказательств того, что спорные транзакции по карте осуществлялись не им.

Суд апелляционной инстанции подчеркнул, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки доказательствам и доводам АО КБ «ПриватБанк» о том, что спорные транзакции проведены с физическим предъявлением платёжного средства — платёжной карты, а при осуществлении таких операций была проведена электронная идентификация платёжной карты путём считывания магнитной полосы и запроса соответствующего ПИН-кода, поэтому именно ответчик несёт ответственность за платёжные операции.

Апелляционный суд указал, что, отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыскания задолженности в размере 53 569,42 грн, суд первой инстанции не исследовал и не дал надлежащей оценки выписке по договору за спорный период, результатам проведённой проверки международной платёжной системы, постановлению управления полиции, показаниям свидетеля в их совокупности и взаимосвязи.

На основании изложенного суд первой инстанции пришёл к ошибочному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в части взыскания с ответчика задолженности в размере 53 569,42 грн.

Апелляционный суд решил жалобу банка удовлетворить, а решение районного суда отменить и принять в этой части новое судебное решение.

Таким образом, апелляционный суд сформулировал подход, согласно которому в случае осуществления платёжных операций с физическим использованием карты и вводом ПИН-кода презюмируется ответственность пользователя.

Применение правил об освобождении клиента от ответственности возможно лишь при отсутствии физического предъявления карты или идентификации. Непредоставление клиентом надлежащих доказательств несанкционированности операций и отсутствие подтверждённого мошенничества является основанием для взыскания соответствующей задолженности.

долг апелляция апелляционные суды

