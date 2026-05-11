Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда подтвердил возможность взыскания с поручителя не только основного кредитного долга, но и дополнительных сумм за просрочку исполнения судебного решения — 3% годовых и инфляционных потерь. Такое решение принято по делу № 947/22870/24 по иску банка к поручителю по кредитному договору, заключённому ещё в 2007 году.

Согласно материалам дела, в 2007 году банк предоставил заемщику кредит в размере 110 тысяч долларов США, а для обеспечения обязательств были заключены договоры поручительства.

В 2014 году на основании решения третейского суда с заемщика и поручителей солидарно взыскали более 2,3 млн грн задолженности. Однако судебное решение так и не было исполнено.

В 2024 году банк обратился в суд с новым требованием — взыскать с поручителя 817 627,38 грн дополнительных начислений, образовавшихся из-за длительного неисполнения судебного решения:

3% годовых — 213 726,55 грн,

инфляционные потери — 603 900,83 грн.

Расчёт охватывал период с 24 февраля 2019 года по 23 февраля 2022 года.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали банк и пришли к выводу, что с поручителя подлежат взысканию 817,6 тыс. грн дополнительных начислений в виде 3% годовых и инфляционных потерь.

Суды исходили из того, что ранее вынесенное решение о взыскании кредитной задолженности не было исполнено, а значит денежное обязательство продолжает существовать. При этом они отметили, что сам факт вынесения судебного решения не прекращает ни кредитный договор, ни договор поручительства.

Поскольку задолженность оставалась непогашенной, суды признали правомерным применение статьи 625 Гражданского кодекса Украины и начисление соответствующих сумм за весь период просрочки. Доводы о пропуске исковой давности также были отклонены, поскольку срок обращения в суд, по мнению судов, не истёк.

Представитель поручителя подал кассационную жалобу, утверждая, что поручитель не имеет самостоятельного денежного обязательства перед банком, а значит к нему не могут применяться последствия, предусмотренные статьёй 625 Гражданського кодекса Украины. Также сторона защиты настаивала на пропуске исковой давности.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд, оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, исходил из комплексной оценки правовой природы спорных правоотношений и характера обязательств поручителя.

Суд кассационной инстанции подтвердил, что в данном деле речь идёт о неисполнении денежного обязательства, возникшего из договора поручительства и дополнительно подтверждённого судебным решением. Такое обязательство имеет денежный характер, а его неисполнение влечёт применение статьи 625 ГК Украины, предусматривающей ответственность в виде инфляционных потерь и 3% годовых за просрочку исполнения.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что вынесение судебного решения о взыскании задолженности не прекращает ни основного обязательства, ни договора поручительства. Обязательство сохраняется до момента его фактического исполнения, а неисполнение решения суда рассматривается как длящееся нарушение, которое даёт кредитору право на дополнительные начисления по статье 625 Гражданского кодекса Украины.

Также суд указал, что поручитель не освобождается от ответственности за просрочку, поскольку он отвечает перед кредитором в том же объёме, что и должник, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Верховный Суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии оснований для применения исковой давности, отметив длящийся характер правонарушения и особенности исчисления сроков в период карантина и военного положения, которые влияли на течение сроков обращения в суд.

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно установили фактические обстоятельства дела, надлежащим образом оценили доказательства и правильно применили нормы материального и процессуального права. Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с этими выводами и фактически направлены на переоценку доказательств, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции.

