Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховной Радой в Повестку дня включен правительственный проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» № 14196 от 07.11.2025.

Целью предлагаемых изменений является включение принципов административной процедуры в Налоговый кодекс Украины. Проект прямо устанавливает, что принятие административных актов в налоговой сфере, их вступление в силу и обжалование будут осуществляться согласно Закону «Об административной процедуре».

В НКУ появятся новые термины: «административный акт», «административное производство», «процедурное действие» и «процедурное решение».

Законопроект существенно расширяет и детализирует механизмы защиты прав плательщиков:

Налогоплательщик получает право обжаловать бездействие контролирующего органа в любое время после истечения установленных сроков, но не позднее чем в течение шести месяцев с момента, когда он узнал о нарушении своих прав.

До момента принятия финального административного акта плательщик может обжаловать отказ в начале производства, отказ в отводе должностного лица, приостановление или закрытие производства, а также ограничение доступа к материалам дела.

Для определенных категорий решений контролирующих органов устанавливается срок административного обжалования в 30 календарных дней. Жалоба на действия или процедурные решения также может быть подана в течение 30 дней.

Законопроект прямо предусматривает возможность подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока на обжалование вместе с доказательствами уважительности причин пропуска.

Подача жалоб в электронном виде становится полноценной нормой для пользователей Электронного кабинета.

Проект конкретизирует права налоговиков по принятию решений:

Налоговые органы получают право принимать решения об учете или неучете таблицы данных плательщика НДС, а также о соответствии плательщика критериям рискованности.

Закрепляются полномочия по регистрации или отказу в регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре.

Законопроект адаптирует язык кодекса к современным технологиям. Вместо устаревшей формулировки «средства электронной связи» теперь будет использоваться термин «электронные коммуникации». Также уточняется роль «технического администратора электронного кабинета», который отвечает за весь жизненный цикл программного обеспечения и безопасность данных.

Электронный кабинет становится основным местом встречи государства и бизнеса. Проект предусматривает:

Обязательную переписку в электронной форме для финансовых агентов.

Систему уведомлений: при отправке документа в Е-кабинет плательщик получает информацию о виде документа, дате и времени отправки на свой электронный адрес.

Статус контрагентов: через Кабинет можно будет проверить статус контрагента по публичным данным — например, не находится ли он в процессе ликвидации или не аннулирована ли его регистрация НДС.

Изменения коснутся и сложных сфер налогового контроля. Для трансфертного ценообразования (ст. 39) и контролируемых иностранных компаний (ст. 39-2) переписка и уведомления теперь должны осуществляться исключительно через электронные коммуникации. Например, если налоговая находит ошибки в отчете в разрезе стран международной группы компаний, она уведомляет об этом плательщика через электронные коммуникации, а тот имеет 30 дней на исправление или предоставление объяснений. Аналогично, уведомление о приобретении или прекращении доли в иностранной компании банк или финансовое учреждение направляют контролирующему органу в течение 5 дней через цифровые каналы.

Законопроект детализирует процедуру отказа в принятии декларации. Если отчетность подана с нарушением формальных требований (ст. 48 и 49 НКУ), налоговая обязана предоставить письменное уведомление об отказе с указанием причин. В случае подачи через электронные коммуникации такое уведомление должно поступить в течение 5 рабочих дней. Декларация считается неподанной только после направления такого официального отказа.

Важным является уточнение момента отзыва налоговых уведомлений-решений (НУР) и требований. Например, НУР считается отозванным:

Со дня полного погашения суммы налогового долга.

Со дня принятия решения об отмене НУР самим контролирующим органом.

Со дня поступления плательщику НУР, которое изменяет сумму обязательства или уменьшает сумму бюджетного возмещения.

Реформа касается и сбора единого взноса. Жалобы на требование об уплате недоимки подаются непосредственно в территориальный орган, который его выписал. Последний обязан передать жалобу вместе с материалами дела в вышестоящий орган не позднее следующего рабочего дня. Срок для самостоятельной оплаты сумм по решению о штрафах и пене составляет 10 календарных дней. Если плательщик не уплатил сумму штрафа или пени в течение 10 рабочих дней и не обжаловал решение, оно передается в исполнительную службу как исполнительный документ.

Одновременно специалисты ГНЭУ предостерегают: во многих статьях НК (например, ст. 102, ст. 129) разработчики предлагают заменить слово «решение» на «административный акт», но делают это выборочно. Это может создать правовую неопределенность, так как непонятно, являются ли решения, не названные «актами», объектами общей админпроцедуры.

Проект прямо внедряет возможность обжаловать бездействие налоговых органов. Однако ГНЭУ указывает на неувязку: в пункте 56.1 предлагается установить 6-месячный срок для обжалования бездействия, в то время как для обжалования действий и решений остается значительно более короткий срок. Это создает дисбаланс в процедурных правах.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.