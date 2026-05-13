Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Концепция «бенефициарного собственника дохода» является одной из наиболее сложных в международном налогообложении и практике применения конвенций об избежании двойного налогообложения. Контролирующие органы нередко применяют упрощенный подход, считая, что дальнейшее движение денежных средств по цепи автоматически свидетельствует о транзитном характере получателя дохода.

В то же время в деле № 520/24629/24 Верховный Суд продемонстрировал комплексный подход к оценке этого статуса, разграничив понятия формального распоряжения доходом и фактического контроля над ним в рамках корпоративной структуры.

Суд подчеркнул, что сам факт последующего перечисления средств не является достаточным доказательством отсутствия статуса бенефициарного собственника. Решающее значение имеют экономическая самостоятельность получателя дохода, его право определять дальнейшую судьбу активов и реальное влияние на финансовые потоки в структуре группы компаний.

Являются ли выплаты процентов в пользу нерезидента объектом удержания налога, выполняет ли кипрская компания функцию фактического бенефициарного собственника дохода?

Общество с ограниченной ответственностью выплачивало проценты по кредитам кипрской компании, применяя льготную ставку 2% по Конвенции между Украиной и Кипром. В ходе рассмотрения дела в суде обжаловало налоговое уведомление-решение, которым налоговый орган доначислил более 12 млн грн налога с доходов нерезидента с источником происхождения из Украины и штрафные санкции.

Основанием для доначисления стали выплаты процентов в пользу кипрской компании по ряду кредитных договоров, заключенных еще в 2007, 2010 и 2011 годах и в дальнейшем реструктуризированных в 2016 году.

Как установлено материалами дела, истец получал от связанной с ним международной инвестиционной группы NCH кредитное финансирование в размере нескольких траншей в миллионы долларов США. После реструктуризации кредитов в 2016 году кредитором стала компания из Кипра, а условия обслуживания долга менялись, в частности корректировались суммы кредита и процентные ставки.

В 2017–2019 годах истец осуществлял выплаты процентов нерезиденту в значительных объемах: более 28 млн грн в 2017 году, около 14,9 млн грн в 2018 году и более 32 млн грн в 2019 году. Именно эти выплаты стали предметом налоговой проверки ГУ ГНС, которая по результатам документальной внеплановой невыездной проверки пришла к выводу о нарушении требований Налогового кодекса Украины, в частности относительно налогообложения доходов нерезидента с источником происхождения из Украины.

Налоговый орган указал, что истец неправомерно не удержал налог с таких выплат в соответствии со ст. 103 и пп. 141.4.2 НК Украины, в результате чего занижены налоговые обязательства на сумму около 9,8 млн грн, а с учетом штрафных санкций общая сумма доначислений составила более 12 млн грн. На этом основании было вынесено соответствующее налоговое уведомление-решение, которое оставили без изменений по результатам административного обжалования.

Налоговая считала, что компания-нерезидент не является бенефициарным получателем процентного дохода, который выплачивал ей истец по кредитным договорам в 2017–2019 годах. По мнению ГНС, компания выполняла кондуитную (транзитную) функцию в структуре группы NCH, а реальным получателем был фонд на Каймановых островах.

Истец не согласился с выводами ГНС и обратился в суд, настаивая, что операции имели реальный характер кредитного финансирования, а структура группы и смена кредитора не свидетельствуют об уклонении от налогообложения или искусственности операций. Также ставится под сомнение квалификация кипрской компании как получателя дохода, подлежащего налогообложению в Украине, учитывая доктрину бенефициарного собственника дохода.

То есть, спор сводится к тому, являются ли выплаты процентов в пользу нерезидента объектом удержания налога, выполняет ли кипрская компания функцию фактического бенефициарного собственника дохода, а также правомерно ли налоговый орган применил нормы международного и национального налогового законодательства при доначислении обязательств.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд поддержал позицию налогоплательщика и подтвердил правомерность применения льготного режима налогообложения при выплате процентов в пользу кипрской компании, фактически согласившись с тем, что нерезидент имеет статус бенефициарного собственника дохода.

Суд исходил из того, что компания-получатель имела полное право владеть, пользоваться и распоряжаться полученными процентами без каких-либо договорных обязательств по их автоматическому перечислению третьим лицам. Это, по мнению суда, является ключевым признаком самостоятельного контроля над доходом и исключает формальный транзитный характер выплат.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на экономическую сущность деятельности нерезидента. Из материалов дела усматривается, что полученные процентные доходы использовались компанией для дальнейшего кредитования и инвестирования в дочерние структуры, что подтверждается финансовой отчетностью. Такая модель поведения свидетельствует о наличии реальной хозяйственной деятельности, а не номинального посредничества.

Важным аргументом также стали предпринимательские риски, которые несло общество-нерезидент. Суд отметил, что компания самостоятельно принимала на себя риски изменения процентных ставок, потери ликвидности и репутационные риски, что характерно для реального участника рынка, а не для транзитной структуры без экономической самостоятельности.

Верховный Суд подчеркнул, что сама по себе сложная корпоративная структура, наличие материнских или аффилированных компаний в оффшорных юрисдикциях не является достаточным доказательством отсутствия статуса бенефициарного собственника дохода. Налоговый орган должен доказать не формальные связи, а фактическое отсутствие права распоряжения доходом.

Отдельно суд признал значение справки о налоговом резидентстве, выданной компетентным органом Кипра. Такой документ является надлежащим основанием для применения положений международной конвенции, а обязанность доказывания того, что нерезидент не является бенефициарным собственником дохода, возлагается именно на налоговый орган.

В итоге Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций в пользу плательщика и констатировал, что ГНС не доказала отсутствия у кипрской компании реальных полномочий по определению экономической судьбы полученных доходов, а следовательно, оснований для доначисления налога не было.

Вместо выводов

Решение Верховного Суда по этому делу фактически стало важным для международных инвесторов, использующих сложные трансграничные финансовые структуры в Украине.

Понятие конечного бенефициарного собственника (UBO) в понимании финансового мониторинга не является тождественным понятию бенефициарного собственника дохода для целей применения международных налоговых конвенций. Следовательно, сам факт раскрытия или установления UBO в структуре группы не означает автоматической потери права на налоговые льготы или презумпции транзитности дохода.

Отдельное внимание суд уделил аргументу налогового органа о применении кипрского режима Notional Interest Deduction (NID), который позволяет сниженное налогообложение и фактическое уменьшение эффективной ставки налога до около 2,5%. Верховный Суд отметил, что использование налогово выгодного режима само по себе не лишает компанию статуса бенефициарного собственника дохода и не является доказательством искусственности или номинальности структуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.