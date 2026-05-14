Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

13:00, 14 мая 2026
Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.
На пятом году противостояния полномасштабной агрессии сохранение имеющегося боевого потенциала еще более актуально, чем вопрос реформы ТЦК. Регулирование ротаций и восстановления долгое время оставалось в плоскости внутренних директив и приказов, что приводило к правовой неопределенности и физическому истощению личного состава.

Законопроект «О гарантированных циклах службы, восстановлении и ротации» № 15235 должен изменить эту ситуацию, переведя вопрос восстановления боеспособности из категории возможности в категорию законного права.

Коэффициент восстановления

Важным изменением является введение нормативно закрепленного коэффициента восстановления.

Согласно статье 2 проекта и изменениям в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», предлагается установить соотношение между пребыванием в районе ведения боевых действий и ротацией в пункты постоянной дислокации на уровне 1:3.

Суть этой нормы заключается в том, что за каждый месяц выполнения боевых задач в зоне боевых действий военнослужащий имеет право на три месяца пребывания в тыловых условиях для восстановления боевой способности и физического ресурса.

Императивный характер предложенного положения означает, что превышение установленного соотношения прямо запрещается. В случае принятия законопроекта такая норма фактически создаст правовую основу для обжалования решений относительно длительного удержания подразделений в зоне боевых действий без надлежащей ротации.

Границы оперативного вмешательства

Статья 4 законопроекта предусматривает предохранительный механизм на случай невозможности своевременной ротации.

Только Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины имеет право принять решение об увеличении срока пребывания подразделения в зоне боевых действий.

При этом такое увеличение не может превышать 15 процентов от установленного срока.

Это положение является компромиссом между потребностями военного управления и правами человека, устанавливая крайнюю черту, которую не может пересечь даже высшее военное руководство без нарушения закона.

Безусловность права на отпуск

Законопроект уделяет особое внимание реализации права на отдых. Статья 5 гарантирует предоставление отпусков без каких-либо исключений, препятствий и проволочек. В условиях военного положения, когда отпуска часто становятся предметом субъективного видения непосредственных командиров, такая норма служит дополнительной защитой для военнослужащего, подкрепляя его статус как субъекта права, а не объекта управления.

Реформа не ограничивается только принятием нового закона. Она предусматривает имплементацию этих норм непосредственно в базовый Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Это важно для создания целостной вертикали правового регулирования от момента отправки в часть до окончания службы и определения точных границ времени выполнения обязанностей, включая время пребывания вне части по приказу.

С принятием закона ротация перестанет быть жестом доброй воли командира и станет обязанностью государства, обеспечиваемой законом. Изменения в статью 24 Закона о воинской обязанности зафиксируют эти гарантии как часть законодательства об обороне.

Гарантированные ротации — это не только об отдыхе, это об уважении к тем, кто держит небо над страной пятый год подряд.

