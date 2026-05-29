Верховный Суд разоблачил очередную бизнес-схему: «сотрудничество» между ФЛП может стоить 240 тысяч гривен

Сможет ли регистрация работника как ФОП и заключение с ним договора о сотрудничестве защитить от штрафов Гоструда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял промежуточное, однако важное решение в споре между физическим лицом-предпринимателем и контролирующими органами в деле № 280/10418/24. Предметом спора стало постановление о наложении штрафа в размере 240 тысяч гривен за допуск лица к работе без оформления трудового договора.

Бизнесу стоит взять этот кейс во внимание, поскольку он касается довольно распространенной модели сотрудничества между двумя ФОП. Верховный Суд проанализировал не только пределы полномочий Гоструда и Налоговой службы, но и напомнил о принципе приоритета закона над постановлениями правительства.

Обстоятельства дела

ГУ ГНС в городе Киеве проводило фактическую проверку в интернет-магазине ФОП. В ходе проверки было установлено, что расчетные операции осуществляло лицо, которое дало объяснения, что работает консультантом 5 дней в неделю, подчиняется правилам внутреннего распорядка и проходило инструктаж по охране труда.

ФОП, как истица подчеркивала то, что консультант также является зарегистрированным ФОП и действует на основании договора о сотрудничестве. По условиям этого договора стороны якобы объединили усилия для организации работы торговой точки. Однако Гоструда, получив материалы от налоговиков, расценила это как скрытые трудовые отношения и вынесла постановление о наложении штрафа.

Суд первой инстанции отменил штраф, отметив, что решение Гоструда было немотивированным и не учитывало объяснений предпринимателя и наличия договора о сотрудничестве.

Суд апелляционной инстанции, в свою очередь, пришел к выводу, что акт фактической проверки налогового органа не является допустимым доказательством для принятия решений органом Гоструда. По мнению апелляции, Гоструда ограничена в возможностях штрафовать на основании проверок, проведенных другим контролирующим органом, если это прямо не урегулировано подзаконными актами.

Решение Верховного Суда

Кассационный административный суд ВС пришел к выводу о том, что суд апелляционной инстанции нарушил нормы процессуального права, в связи с чем обжалуемое судебное решение подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение в апелляцию.

В частности, ВС подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 259 КЗоТ Украины налоговые органы имеют полномочия осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде с целью проверки соблюдения налогового законодательства независимо от формы собственности субъекта хозяйствования.

Также Суд отметил, что акт фактической проверки налоговогоского органа является надлежащим и допустимым доказательством в делах о нарушении законодательства о труде. При этом отсутствие отдельного подзаконного акта, который бы детально регламентировал процедуру наложения штрафа именно на основании такого акта проверки, не отменяет полномочий, прямо предусмотренных законом.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на положения статьи 7 КАС Украины относительно приоритета норм закона над подзаконными актами. Суд подчеркнул, что в случае противоречия между законом и правительственными нормативными актами применению подлежат именно нормы закона, поскольку они имеют высшую юридическую силу. В частности, статья 265 КЗоТ прямо предусматривает право на наложение штрафов за нарушение трудового законодательства.

Коллегия судей отметила, что отсутствие в период спорных правоотношений подзаконного нормативного акта, который бы прямо предусматривал возможность наложения штрафа на основании акта фактической проверки налогового органа, не влияет на полномочия налоговых органов и Гоструда. Суд подчеркнул, что такие полномочия прямо предусмотрены законом, а именно статьей 265 КЗоТ Украины.

Сотрудничество ФОП или найм?

Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд сосредоточился преимущественно на процедурных вопросах, однако должным образом не исследовал характер правоотношений между сторонами.

Суд отметил, что материалы дела содержали обстоятельства, которые могли свидетельствовать о формальном характере сотрудничества между двумя ФОП. В частности, договоры субаренды и комиссии были заключены исключительно ФОП 1, тогда как ФОП 2 в них участия не принимала. Кроме того, консультант работала по определенному графику и выполняла функции продавца.

Также Верховный Суд обратил внимание, что договор о сотрудничестве фактически не определял самостоятельных ролей сторон, кроме осуществления расчетов от имени ФОП 1.

Суд кассационной инстанции подчеркнул необходимость установить, шла ли речь о реальном сотрудничестве двух независимых предпринимателей, или о фактических трудовых отношениях, оформленных через модель ФОП для избежания заключения трудового договора.

В своем решении ВС обратил внимание, что само наличие договора о сотрудничестве между двумя ФОП не исключает возможности установления фактических трудовых отношений. Для оценки правовой природы таких отношений значение имеют обстоятельства, в частности наличие графика работы, подчинение внутреннему распорядку и характер выполняемых функций.

Отдельно Суд подчеркнул необходимость комплексной оценки доказательств. В частности, значение могут иметь обстоятельства относительно участия ФОП в договорах аренды, субаренды, закупки товаров и фактической организации хозяйственной деятельности. Апелляция в данном деле должна рассмотреть все обстоятельства и исследовать доказательства повторно, чтобы определить, реальный ли был характер сотрудничества.

Решение Верховного Суда отражает подход к усилению контроля за оформлением трудовых отношений и проверке реального содержания сотрудничества между субъектами хозяйствования.

