Нивелирует ли ВСП презумпцию невиновности в ожидании отстранения судей ВС

29 мая 2026 года в Высшем совете правосудия назначено рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении от осуществления правосудия судей Верховного Суда: Жанны Елениной, Игоря Железного и Ирины Григорьевой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дело о взятке 2023 года получило продолжение лишь в мае 2026 года. 19 мая НАБУ и САП сообщили о проведении обысков в рамках дела о коррупции в Верховном Суде. Несмотря на то, что меченые купюры были найдены еще тогда, официальные подозрения выдвинули только сейчас. Все это время фигуранты продолжали формировать правоприменительную практику в составе Большой Палаты ВС.

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения и определил залоги для трех судей Верховного Суда, в основу подозрений которых дополнительно легли показания самого экс-председателя, данные им в мае 2026 года, а также материалы НСРД.

Последовательная практика 2026 года

Чтобы понять логику, которой будет руководствоваться Совет 29 мая, стоит обратиться к динамике рассмотрения подобных ходатайств прокуратуры. Современный курс ВСП набрал обороты сразу после восстановления ее полноценной деятельности. Если в 2023 году ВСП уволил за существенные дисциплинарные проступки лишь 6 судей, то уже в 2024 году эта цифра достигла 31, а в 2025 году — 30 судей.

В 2026 году видим не просто сохранение темпов, но еще и изменение подходов. Ранее временное отстранение или увольнение судьи по уголовным мотивам воспринималось как экстраординарная мера, требовавшая четкого обоснования.

Сегодня же ВСП демонстрирует последовательность. Любое ходатайство Офиса Генерального прокурора удовлетворяется почти автоматически, что свидетельствует о полном переходе дисциплинарного органа на сторону обвинения в уголовных кейсах.

Анализ решений ВСП за текущий год демонстрирует почти стопроцентную лояльность к ходатайствам Офиса Генерального прокурора и САП.

Дело судьи Подберезного (февраль 2026): ВСП удовлетворил ходатайство об отстранении судьи, несмотря на возражения защиты о «внепроцессуальном давлении» и «предположениях вместо фактов».

Дело судьи Посохова (апрель 2026): Совет отстранил судью на основании подозрения в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды, снова основываясь на протоколах НСРД и аудиоконтроля.

Дело судьи Максимовича (март 2026): Отстранение произошло по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, где ВСП прямо указал, что на данной стадии не дает оценки достаточности доказательств для установления вины, а лишь проверяет вероятность причастности.

Эта тенденция подтверждает, что ВСП выступает на стороне прокуратуры, рассматривая отстранение как превентивную меру для укрепления общественного доверия, даже если вина не доказана.

НСРД без приговора суда

Наиболее дискуссионным аспектом является использование материалов негласных следственных (розыскных) действий (НСРД). Члены ВСП, в частности Алла Котелевец, продвигают идею «автономности» дисциплинарной ответственности, утверждая, что Совет не должен ждать приговора суда по уголовному делу.

ВСП считает, что отсутствие приговора не ограничивает его в праве уволить или отстранить судью, если действия подпадают под признаки дисциплинарного деликта. Дисциплинарный орган ВСП не считает себя связанным презумпцией невиновности в ее классическом уголовно-процессуальном понимании. Более того, практика Дисциплинарных палат за 2024–2025 годы четко доказывает, что отсутствие приговора суда не является препятствием для констатации нарушения судьей этических стандартов и требований добропорядочности.

В то же время законодательство и юридическое сообщество указывают на риски использования «сырых» материалов следствия, которые не прошли судебной верификации. Член ВСП Сергей Бурлаков и экс-омбудсмен Валерия Лутковская подчеркивают, что использование НСРД вне рамок уголовного производства нарушает ст. 8 Конвенции и ст. 222 УПК Украины.

Однако ВСП игнорирует эти предостережения, считая результаты НСРД достаточным основанием для прекращения карьеры судьи. Закон позволяет отстранение на срок не более двух месяцев, но на стадии судебного рассмотрения — до вступления приговора в законную силу. В случае с судьями ВС, учитывая тяжесть инкриминируемых деяний (ст. 368 УК), прокуратура настаивает на длительных сроках. При этом ВСП часто закрывает глаза на процессуальные ошибки прокуроров, как, например, подача повторных ходатайств, если они хоть немного отличаются по содержанию.

Ожидается, что сегодня ВСП удовлетворит ходатайства в отношении судей Елениной, Железного и Григорьевой. Совет вряд ли изменит свою практику «автономии» от уголовного процесса, отдав предпочтение медийному эффекту борьбы с коррупцией над соблюдением фундаментальных правовых гарантий. Это еще раз подчеркнет роль ВСП не как щита независимости, а как органа, чья деятельность в вопросах отстранения синхронизирована с интересами стороны обвинения.

Автор: Владимир Право

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.