Когда судебные заседания в гражданском и уголовном процессе могут быть закрытыми – в суде дали пояснения

В некоторых случаях дело может рассматриваться в закрытом судебном заседании полностью или закрытой может быть только его часть.

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Гласность судебного процесса и его полное фиксирование техническими средствами являются одними из основных принципов судопроизводства. По общему правилу судебные заседания открыты, кроме случаев, установленных законом. В открытом судебном заседании присутствовать имеют право любые лица. Также любой имеет право на доступ к судебному решению в порядке, установленном законом.

Однако, как рассказали в пресс-службе Бердичевского горрайонного суда Житомирской области, в некоторых случаях дело может рассматриваться в закрытом судебном заседании полностью или закрытой может быть только его часть. Об этом суд обязательно выносит определение.

Когда судебные заседания могут быть закрытыми?

В гражданском процессе:

- имеется риск разглашения тайной или другой информации, которая охраняется законом;

- по ходатайству лиц, участвующих в деле, с целью обеспечения тайны усыновления, предотвращения разглашения сведений об интимных и других личных сторонах жизни лиц, участвующих в деле;

- во избежание разглашения сведений, унижающих честь и достоинство участников дела.

В уголовном процессе:

- если обвиняемым является несовершеннолетнее лицо;

- когда рассматривается дело о преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности;

- для предотвращения разглашения сведений о личной или семейной жизни и обстоятельствах, унижающих достоинство личности;

- если осуществление производства может привести к разглашению охраняемой законом тайны;

- для обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве.

Кроме того, в закрытом судебном заседании осуществляется рассмотрение ходатайства на задержание лица с целью повода.

Что касается дел об административных правонарушениях, то в закрытом судебном заседании, в соответствии с КУоАП, рассматриваются дела, касающиеся безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме и в случаях, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны.

В судебном зале при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании могут присутствовать только стороны дела и, в случае необходимости, другие участники производства, такие как свидетели, эксперты и т.д. Суд предупреждает указанных лиц об обязанности не разглашать информацию, для защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходит в закрытом судебном заседании. В таких заседаниях не допускается использование видеоконференцсвязи и транслирования заседания в сети интернет.

Решение о проведении судебного заседания в закрытом режиме может быть обжаловано в рамках имеющегося процесса одним из участников. Закон не разрешает обжаловать определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании отдельно от решения суда, однако возражения на такое определение включаются в апелляционную жалобу на решение суда.

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