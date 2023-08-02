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Коли судові засідання у цивільному та кримінальному процесі можуть бути закритими – у суді дали пояснення

16:05, 2 серпня 2023
У деяких випадках справа може розглядатись у закритому судовому засіданні повністю або закритою може бути лише його частина.
Коли судові засідання у цивільному та кримінальному процесі можуть бути закритими – у суді дали пояснення
Зображення: freepik.com
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Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами є одними з основних засад судочинства. За загальним правилом судові засідання є відкритими, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні бути присутніми мають право будь-які особи. Так само будь-хто має право на доступ до судового рішення у порядку, встановленому законом.

Проте, як розповіли у пресслужбі Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, у деяких випадках справа може розглядатись у закритому судовому засіданні повністю або закритою може бути лише його частина.  Про це суд обов′язково постановляє ухвалу.

Коли судові засідання можуть бути закритими?

У цивільному процесі:

- наявний ризик розголошення таємної чи іншої інформації, яка охороняється законом;

- за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні та інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі;

 - задля запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь та гідність учасників справи.

У кримінальному процесі:

-якщо обвинуваченим є неповнолітня особа;

-коли розглядається справа про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканності;

-задля запобігання розголошенню відомостей про особисте чи сімейне життя та обставини, які принижують гідність особи;

-якщо  здійснення провадження може призвести до розголошення таємниці, яка охороняється законом;

-для забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Крім того, у  закритому судовому засіданні здійснюється розгляд клопотання на затримання особи з метою приводу.

Що стосується справ про адміністративні правопорушення, то у закритому судовому засіданні, відповідно до  КУпАП, розглядають справи, що стосуються безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та у випадках, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

У судовій залі під час розгляду справи у закритому судовому засіданні можуть бути присутніми лише сторони справи та, у разі необхідності, інші учасники провадження такі як свідки, експерти тощо. Суд попереджає зазначених осіб про обов'язок не розголошувати інформацію, для захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбуваються у закритому судовому засіданні. У таких засіданнях не допускається використання відеоконференцзв′язку та транслювання засідання у мережі інтернет.

Рішення про проведення судового розгляду у закритому режимі може бути оскаржене в межах наявного процесу одним з учасників. Закон не  дозволяє оскаржувати ухвалу про розгляд справи в закритому  судовому засіданні окремо від рішення суду, однак заперечення на таку ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

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