Допомагав ухилянтам перетнути кордон за $7500: чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі

Засуджений, скориставшись ситуацією в країні та маючи корисливі мотиви, допомагав чоловікам призовного віку протиправно, за грошову винагороду, незаконно перетинати державний кордон України.

До 3 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який сприяв особам призовного віку незаконно перетнути державний кордон України. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

У серпні 2022 року мешканець Чернівецького району перевіз на автомобілі трьох військовозобов’язаних чоловіків з міста Чернівці до населеного пункту, розташованого неподалік від державного кордону у Дністровському районі Чернівецької області та отримав від них 7500 доларів. Засуджений доставив їх на обумовлене місце та надав інструкції і поради щодо порядку переходу через державний кордон України з Молдовою. Після цього чоловіки пересіли в автомобіль до іншого водіяв. Під час руху в напрямку лінії розмежування державного кордону двох країн їх зупинили працівники ДПСУ.

Вироком Сокирянського районного суду Чернівецької області та на підставі ухвали про виправлення описки, засуджений був визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції призначив йому покарання із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у виді штрафу в розмірі 102 тисяч грн (6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Підсудний залишився під домашнім арештом до набрання вироком законної сили.

Чернівецький апеляційний суд, у свою чергу, задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував рішення суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок – 3 роки позбавлення волі.

Не маючи права виходити за межі апеляційної скарги, суд, на прохання сторони обвинувачення, не призначав додаткове покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Мотивуючи своє рішення щодо необхідності призначення реального покарання, колегія суддів зазначила, що засуджений, скориставшись ситуацією в країні та маючи корисливі мотиви, допомагав чоловікам призовного віку протиправно, за грошову винагороду, незаконно перетинати державний кордон України. Вказані обставини та наявність у нього корисливих мотивів, обвинувачений визнавав як під час судового розгляду в суді першої інстанції, так і в суді апеляційної інстанції.

Утім, при визначенні строку покарання, суд, окрім обтяжуючої обставини – вчинення злочину в умовах воєнного стану, врахував і пом’якшуючі – щире каяття, активне розкриття злочину, добровільну передачу в подарунок Збройним Силам України автомобіля «Mitsubishi Pajero», а також інші обставини, що істотно знижують ступінь небезпечності вчиненого злочину.

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