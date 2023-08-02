В Україні змінено періоди виплат ВПО: назвали дати

Виплати ВПО з серпня здійснюватимуть по нових датах.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що було змінено періоди виплат ВПО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Таким чином, у серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО – до 15 і 28 числа.

«Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців», - сказано у повідомленні.

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