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  1. Общество

В Украине изменены периоды выплат ВПЛ: назвали даты

15:10, 2 августа 2023
Выплаты ВПЛ с августа будут осуществляться по новым датам.
В Украине изменены периоды выплат ВПЛ: назвали даты
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что изменены периоды выплат ВПЛ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Согласно Постановлению КМУ от 11 июля 2023 г. № 709, которое разработало Минсоцполитики, изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам.

Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ – до 15 и 28 числа.

«Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев», - сказано в сообщении.

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