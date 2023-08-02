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Завладение более 13,3 млрд грн средств «Укрнафты»: по делу завершено следствие

14:15, 2 августа 2023
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу по подозрению 8 человек.
Завладение более 13,3 млрд грн средств «Укрнафты»: по делу завершено следствие
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1 августа прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу по подозрению 8 человек, среди которых бывшие председатель правления ПАО «Укрнафта», заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки ПАО «Укрнафта», начальник отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО «Укрнафта», а также бывшие директора 5 коммерческих предприятий в завладении имуществом и средствами ПАО «Укрнафта» на сумму почти 13,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

На сегодняшний день прокурор САП предоставил поручение детективам НАБУ открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Укрнафта», которыми в нарушение требований действующего законодательства, предусматривающего осуществление предварительной оплаты за поставку нефти без ее осуществления, в течение марта-августа 2015 года поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд гривен, которой должностные лица этих предприятий завладели причинив ущерб ПАО «Укрнафта» на указанную сумму.

Также установлено, что должностными лицами ПАО «Укрнафта» в июле 2015 года с коммерческим предприятием заключено 70 договоров на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 3 млрд. гривен в пользу ПАО «Укрнафта», которым в свою очередь авансом произведена оплата в полном объеме. Однако в дальнейшем ПАО «Укрнафта» заключено дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не поставило, а уплаченными авансом денежными средствами должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили на счета предприятий-нерезидентов.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом и денежными средствами ПАО «Укрнафта» (50%+1 акция принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») на сумму более 13,3 млрд грн 8 человек.

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