Заволодіння понад 13,3 млрд грн коштів «Укрнафти»: у справі завершено слідство

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі за підозрою 8 осіб.

1 серпня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі за підозрою 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ «Укрнафта», заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ «Укрнафта», начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта», а також колишні директори 5 комерційних підприємств, у заволодінні майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на суму майже 13,3 мільярдів гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Укрнафта», якими в порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ «Укрнафта» на зазначену суму.

Також встановлено, що службовими особами ПАТ «Укрнафта» у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на постачання нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на користь ПАТ «Укрнафта», яким у свою чергу авансом здійснено оплату у повному обсязі. Однак у подальшому ПАТ «Укрнафта» укладено додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошовими коштами службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували на рахунки підприємств-нерезидентів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України») на суму понад 13,3 млрд грн 8 особам.

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