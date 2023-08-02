Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю

Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

11 серпня набуде чинності закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень №3233-IX, прийнятий парламентом 13 липня 2023 року (законопроект 8235).

Зокрема змінами до статті 351-1 КК криміналізується перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю (невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації), що каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

«Варто зауважити, що на сьогодні частиною першою статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок.

Така законодавча невизначеність щодо ступеня суспільної небезпеки (шкідливості) відповідного діяння та виду відповідальності за його вчинення, а також відсутність чітких ознак розмежування складу кримінального правопорушення від адміністративного можуть призвести до неоднозначного застосування зазначених норм на практиці та зловживань з боку правозастосовних органів, зокрема через наявність корупційного ризику», - зазначило Головне юридичне управління ВР у своєму висновку.

Також у статті 190 КК (шахрайство) передбачили кваліфікуючу ознаку вчинення злочину в умовах війни. Тепер шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від 4000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Цим законом, серед іншого, внесені зміни до статті 407 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Автор: Наталя Мамченко

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