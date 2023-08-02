Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.

Кабмін схвалив Стратегію, яка пропонує удосконалити механізм конфіскації у цивільному процесі

АРМА забезпечуватиме роботу міжвідомчої групи для реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Кабмін затвердив новий порядок створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та печатки у держорганах

Набуде чинності новий Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, місцевого самоврядування і держпідприємствах: що зміниться.

Дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію: Нотаріальна палата застерігає Кабмін від ризикованих кроків

Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю

12:24, 2 серпня 2023
Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.
Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

11 серпня набуде чинності закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень №3233-IX, прийнятий парламентом 13 липня 2023 року (законопроект 8235).

Зокрема змінами до статті 351-1 КК криміналізується перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю (невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації), що каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

«Варто зауважити, що на сьогодні частиною першою статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок.

Така законодавча невизначеність щодо ступеня суспільної небезпеки (шкідливості) відповідного діяння та виду відповідальності за його вчинення, а також відсутність чітких ознак розмежування складу кримінального правопорушення від адміністративного можуть призвести до неоднозначного застосування зазначених норм на практиці та зловживань з боку правозастосовних органів, зокрема через наявність корупційного ризику», - зазначило Головне юридичне управління ВР у своєму висновку.

Також у статті 190 КК (шахрайство) передбачили кваліфікуючу ознаку вчинення злочину в умовах війни. Тепер шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від 4000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Цим законом, серед іншого, внесені зміни до статті 407 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду