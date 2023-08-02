Перестав працювати обмін даних між Держземкадастром та Держреєстром речових прав на нерухоме майно

Обмін між Держреєстром речових прав на нерухоме майно та Держземкадастром не працює з 1 серпня.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 16:00 1 серпня тимчасово не працює обмін між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром (ДЗК). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Зазначається, що державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» намагається якнайшвидше вирішити проблему, яка стала причиною зупинки сервісу отримання інформації з ДЗК.

«Про час поновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - сказано у повідомленні.

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