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Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

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  1. В Україні

Перестав працювати обмін даних між Держземкадастром та Держреєстром речових прав на нерухоме майно

13:03, 2 серпня 2023
Обмін між Держреєстром речових прав на нерухоме майно та Держземкадастром не працює з 1 серпня.
Перестав працювати обмін даних між Держземкадастром та Держреєстром речових прав на нерухоме майно
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 16:00 1 серпня тимчасово не працює обмін між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром (ДЗК). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Зазначається, що державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» намагається якнайшвидше вирішити проблему, яка стала причиною зупинки сервісу отримання інформації з ДЗК.

«Про час поновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - сказано у повідомленні.

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