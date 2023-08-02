Перестал работать обмен данных между Госземкадастром и Госреестром прав на недвижимое имущество

Обмен между Госреестром прав на недвижимое имущество и Госземкадастром не работает с 1 августа.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что с 16:00 1 августа временно не работает обмен между Государственным реестром прав на недвижимое имущество (ДРРП) и Государственным земельным кадастром (ГЗК). Об этом сказано на официальном сайте НАИС.

Отмечается, что государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» пытается как можно быстрее решить проблему, которая стала причиной остановки сервиса получения информации из ГЗК.

«О времени возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

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