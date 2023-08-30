ВККС внесла в ВСП представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки 4 судей

Представление было внесено в отношении судей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области, которые находятся в командировке в других судах.

В среду, 30 августа, на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о досрочном окончании командировки в другие суды судей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области, передает официальный сайт ВККС.

В связи с возобновлением работы суда Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки судей:

Данилов Софии Викторовны – в Белоцерковский горрайонный суд Киевской области;

Назаренко Анны Владимировны – в Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области;

Токарева Артема Геннадиевича – в Богунский районный суд города Житомира;

Филь Елены Евгеньевны – в Межевский районный суд Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

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