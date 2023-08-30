В Одесском окружном административном суде открыта комната медиации

ООАС стал первым окружным административным судом, который будет развивать культуру мирного урегулирования спора.

Источник фото: ООАС

Сегодня, 30 августа, в Одесском окружном административном суде при участии судей-медиаторов, судей-спикеров и при содействии Украинской академии медиации (Ukrainian Academy of Mediation) состоялось знаковое событие – открыта комната медиации. Таким образом суд присоединился к одному из альтернативных способов урегулирования конфликта – медиации, – сообщает Одесский окружной административный суд.

Председатель суда Анатолий Радчук в приветственной речи отметил, что Одесский окружной административный суд всегда старается перенимать лучшие мировые традиции в сфере защиты прав граждан, приобщаясь к новым стандартам работы с посетителями. В суде работают три судьи – медиаторы, которые прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты. Анатолий Радчук поблагодарил судей, президента Украинской академии медиации Луизу Романадзе за содействие в продвижении новаторской идеи.

В свою очередь Луиза Романадзе отметила, что ООАС стоит у истоков медиации именно в административном судопроизводстве и стал первым окружным административным судом, который будет развивать культуру мирного урегулирования спора. И это особенно радует, ведь административная юстиция является лицом государства, которое всегда может и должно находить компромиссы.

Все участники встречи единодушно высказались за продвижение начатой идеи на новый уровень в тесном сотрудничестве с другими органами власти.

В ходе события возобновлен меморандум о сотрудничестве между Одесским окружным административным судом и Украинской академией медиации.

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