В Одеському окружному адміністративному суді відкрито кімнату медіації

ООАС став першим окружним адміністративним судом, який розвиватиме культуру мирного врегулювання спору.

Джерело фото: ООАС

Сьогодні, 30 серпня, в Одеському окружному адміністративному суді за участю суддів-медіаторів, суддів-спікерів та за сприяння Української академії медіації (Ukrainian Academy of Mediation) відбулася знакова подія – відкрито кімнату медіації. Таким чином суд долучився до одного з альтернативних способів урегулювання конфлікту – медіації, – повідомляє Одеський окружний адміністративний суд.

Голова суду Анатолій Радчук у вітальній промові зазначив, що Одеський окружний адміністративний суд завжди намагається переймати кращі світові традиції у сфері захисту прав громадян, долучаючись до нових стандартів роботи з відвідувачами. В суді працюють три судді – медіатори, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідні сертифікати. Анатолій Радчук подякував суддям, президенту Української академії медіації Луїзі Романадзе за сприяння у просуванні новаторської ідеї.

В свою чергу Луїза Романадзе наголосила, що ООАС стоїть біля витоків медіації саме в адміністративному судочинстві та став першим окружним адміністративним судом, який розвиватиме культуру мирного врегулювання спору. І це особливо радує, адже адміністративна юстиція є обличчям держави, яка завжди може і має знаходити компроміси.

Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за просування започаткованої ідеї на новий рівень у тісній співпраці з іншими органами влади.

В ході події поновлено меморандум про співпрацю між Одеським окружним адміністративним судом та Українською академією медіації.

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