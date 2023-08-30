ВККС внесла до ВРП подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження 4 суддів

Подання було внесено щодо суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, які знаходяться у відрядженні в інших судах.

У середу, 30 серпня, на засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання про дострокове закінчення відрядження до інших судів суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, передає офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з відновленням роботи суду Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів:

Данилів Софії Вікторівни – до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Назаренко Ганни Володимирівни – до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області;

Токарєва Артема Геннадійовича – до Богунського районного суду міста Житомира;

Філь Олени Євгенівни – до Межівського районного суду Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

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