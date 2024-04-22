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В Верховном Суде обсудили вопросы работы электронного суда

17:48, 22 апреля 2024
Участники мероприятия обсудили вопросы реализации дополнительного функционала в подсистеме ЕСИТС «Электронный суд».
В Верховном Суде обсудили вопросы работы электронного суда
Фото: supreme.court.gov.ua
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19 апреля на совещании работников Аппарата ВС с участием представителей ГСА Украины и ГП «Информационные судебные системы» говорили о функционировании «Электронного суда», Электронного кабинета судьи, внедрении ЕСИКС и т.д. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

У засіданні, яке відбулося під головуванням керівника Апарату ВС Віктора Капустинського, взяли участь заступник Голови Державної судової адміністрації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леонід Сапельніков, в. о. генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Віктор Пономаренко, заступник генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Мартин Герасим.

Учасники заходу обговорили питання щодо реалізації додаткового функціоналу в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд» (обмін документами в електронній формі між судами), стосовно вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням поетапного впровадження ЄСІКС, та технічного доопрацювання необхідних систем, а також про стан роботи Електронного кабінету судді (щодо реалізації технічної можливості судді надавати до матеріалів справ, які перебувають у його провадженні, доступ помічнику).

Крім того, на нараді йшлося про необхідність внесення змін до Тимчасових засад використання автоматизованої системи документообігу суду та визначення складу суду у Верховному Суді (зі змінами) (підстава – рішення Ради суддів України від 11 квітня 2024 року № 4), про стан нормативно-правового забезпечення АСДС.

За підсумками засідання, зокрема, вирішили актуалізувати роботу для опрацювання порушених питань і забезпечення комунікації ВС із ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи», до якої будуть залучені представники секретаріатів касаційних судів у складі ВС та управління забезпечення роботи Великої Палати ВС.

Фото: supreme.court.gov.ua

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