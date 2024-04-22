У Верховному Суді обговорили питання щодо роботи електронного суду

Учасники заходу обговорили питання щодо реалізації додаткового функціоналу в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд».

Фото: supreme.court.gov.ua

19 квітня на нараді працівників Апарату ВС за участю представників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи», говорили про функціонування «Електронного суду», Електронного кабінету судді, впровадження ЄСІКС та ін. про це повідомив офіційний сайт ВС.

У засіданні, яке відбулося під головуванням керівника Апарату ВС Віктора Капустинського, взяли участь заступник Голови Державної судової адміністрації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леонід Сапельніков, в. о. генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Віктор Пономаренко, заступник генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Мартин Герасим.

Учасники заходу обговорили питання щодо реалізації додаткового функціоналу в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд» (обмін документами в електронній формі між судами), стосовно вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням поетапного впровадження ЄСІКС, та технічного доопрацювання необхідних систем, а також про стан роботи Електронного кабінету судді (щодо реалізації технічної можливості судді надавати до матеріалів справ, які перебувають у його провадженні, доступ помічнику).

Крім того, на нараді йшлося про необхідність внесення змін до Тимчасових засад використання автоматизованої системи документообігу суду та визначення складу суду у Верховному Суді (зі змінами) (підстава – рішення Ради суддів України від 11 квітня 2024 року № 4), про стан нормативно-правового забезпечення АСДС.

За підсумками засідання, зокрема, вирішили актуалізувати роботу для опрацювання порушених питань і забезпечення комунікації ВС із ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи», до якої будуть залучені представники секретаріатів касаційних судів у складі ВС та управління забезпечення роботи Великої Палати ВС.

Фото: supreme.court.gov.ua

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