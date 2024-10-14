Судебный контроль за ограничением права на свободу в контексте Решения КСУ от 19 июня – лекция судей КСУ Галины Юровской и Виктора Городовенко

Судьи Галина Юровская и Виктор Городовенко провели лекцию на тему: Судебный контроль за ограничением права на свободу в контексте Решения КСУ от 19 июня 2024 № 7–р(II)/2024.

Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Виктор Городовенко провели лекцию на тему Судебный контроль за ограничением права на свободу в контексте Решения КСУ от 19 июня 2024 г. № 7–р(II)/2024. Об этом сообщает КСУ.

Судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення КСУ № 7–р(ІІ)/2024 у справі за конституційними скаргами Бичкова Сергія Андрійовича та Бая Анатолія Анатолійовича, які оспорювали частину шосту статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою, „під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114(2), 258-258(6), 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті‟.

Автори клопотань вважали, що частина шоста статті 176 Кодексу не відповідає приписам статті 29 Конституції України, оскільки в ній „законодавцем фактично встановлено презумпцію, за якою наявність підозри у вчиненні окремих злочинів обумовлює виключну необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на застосування іншого запобіжного заходу“. На їх переконання, „цей підхід є дискримінаційним, оскільки ставить осіб, щодо яких застосовується такий запобіжний захід, у нерівні умови порівняно з тими особами, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні інших злочинів аналогічного ступеня тяжкості“.

Дослідивши частину шосту статті 176 Кодексу, Суд дійшов висновку про її конституційність.

Під час лекції судді детально розповіли суть цієї справи, предмет конституційного контролю, навели низку юридичних позицій, які були сформовані у цьому Рішенні, а також викладені в попередніх рішеннях Суду.

Зокрема, у рішенні Суд зазначає, що

за частиною шостою статті 176 Кодексу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не визначено як безальтернативний винятковий запобіжний захід;

особливий порядок застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за частиною шостою статті 176 Кодексу забезпечує слідчому судді, суду можливість застосувати такий запобіжний захід лише на підставі вмотивованого судового рішення;

застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залежить не лише від тяжкості злочину, у якому її підозрюють або обвинувачують, а й від наявності ризиків, що їх визначено статтею 177 Кодексу;

законодавець для досягнення мети кримінального провадження та захисту відповідних публічних інтересів не може визначати запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як безальтернативного і має забезпечити наявність у кримінальному провадженні принаймні одного запобіжного заходу, який є більш м’яким і який можна обрати як менш обтяжливий для конституційного права на свободу та особисту недоторканність особи;

застосування за частиною шостою статті 176 Кодексу під час дії воєнного стану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, за наявності ризиків, визначених статтею 177 Кодексу, є потрібним засобом для забезпечення ефективності розслідування цих злочинів і виконання завдань кримінального провадження в умовах воєнного стану, що обумовлено потребою посиленого захисту суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державної, економічної й інформаційної безпеки України.

Детальнее можно ознакомиться в видео лекции.

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