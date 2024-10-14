Судовий контроль за обмеженням права на свободу в контексті Рішення КСУ від 19 червня — лекція суддів КСУ Галини Юровської та Віктора Городовенка

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко провели лекцію на тему Судовий контроль за обмеженням права на свободу в контексті Рішення КСУ від 19 червня 2024 року № 7–р(ІІ)/2024. Про це повідомляє КСУ.
Судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення КСУ № 7–р(ІІ)/2024 у справі за конституційними скаргами Бичкова Сергія Андрійовича та Бая Анатолія Анатолійовича, які оспорювали частину шосту статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою, „під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114(2), 258-258(6), 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті‟.
Автори клопотань вважали, що частина шоста статті 176 Кодексу не відповідає приписам статті 29 Конституції України, оскільки в ній „законодавцем фактично встановлено презумпцію, за якою наявність підозри у вчиненні окремих злочинів обумовлює виключну необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на застосування іншого запобіжного заходу“. На їх переконання, „цей підхід є дискримінаційним, оскільки ставить осіб, щодо яких застосовується такий запобіжний захід, у нерівні умови порівняно з тими особами, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні інших злочинів аналогічного ступеня тяжкості“.
Дослідивши частину шосту статті 176 Кодексу, Суд дійшов висновку про її конституційність.
Під час лекції судді детально розповіли суть цієї справи, предмет конституційного контролю, навели низку юридичних позицій, які були сформовані у цьому Рішенні, а також викладені в попередніх рішеннях Суду.
Зокрема, у рішенні Суд зазначає, що
Детальніше можна ознайомитись у відео лекції.
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