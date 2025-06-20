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Судья Владислав Костенко избран заместителем председателя Ковпаковского районного суда Сум

16:44, 20 июня 2025
Ковпаковский райсуд получил нового заместителя председателя.
Судья Владислав Костенко избран заместителем председателя Ковпаковского районного суда Сум
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Собранием судей Ковпаковского районного суда города Сум судья Владислав Костенко избран на должность заместителя председателя суда, сообщили в пресс-службе суда.

Владислав Костенко, уроженец Сум, имеет многолетний опыт в юридической сфере. В 2000 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», получив квалификацию юриста, а в 2003 году получил степень магистра права в Одесской национальной юридической академии.

Свою карьеру Костенко начал в 1995 году судебным распорядителем в Чугуевском городском суде Харьковской области. С 1997 по 1999 год работал там же судебным исполнителем, а в 1999-2000 годах занимал должность заместителя начальника Отдела государственной исполнительной службы г. Чугуева. В 2000-2002 годах был заместителем, а затем начальником Отдела государственной исполнительной службы Ковпаковского районного управления юстиции в Сумах.

В 2003 году Указом Президента Украины Костенко назначен судьей Заречного районного суда г. Сумы, а в 2009 году Верховная Рада избрала его на эту должность бессрочно. В 2011 году он был переведен в Ковпаковский районный суд Сум, где работает и сейчас. В 2014-2015 годах Костенко был членом Совета судей Украины, а в 2016 году его избрали судьей-спикером Ковпаковского суда.

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суд судья Сумы

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