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Суддя Владислав Костенко обраний заступником голови Ковпаківського районного суду Сум

16:44, 20 червня 2025
Ковпаківський райсуд отримав нового заступника голови.
Суддя Владислав Костенко обраний заступником голови Ковпаківського районного суду Сум
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Зборами суддів Ковпаківського районного суду міста Сум суддю Владислава Костенка обрано на посаду заступника голови суду, повідомили в пресслужбі суду.

Владислав Костенко, уродженець Сум, має багаторічний досвід у юридичній сфері. У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію юриста, а в 2003 році здобув ступінь магістра права в Одеській національній юридичній академії.

Свою кар’єру Костенко розпочав у 1995 році судовим розпорядником у Чугуївському міському суді Харківської області. З 1997 по 1999 рік працював там же судовим виконавцем, а в 1999–2000 роках обіймав посаду заступника начальника Відділу державної виконавчої служби м. Чугуєва. У 2000–2002 роках був заступником, а згодом начальником Відділу державної виконавчої служби Ковпаківського районного управління юстиції в Сумах.

У 2003 році Указом Президента України Костенка призначено суддею Зарічного районного суду м. Суми, а в 2009 році Верховна Рада обрала його на цю посаду безстроково. У 2011 році він був переведений до Ковпаківського районного суду Сум, де працює й нині. У 2014–2015 роках Костенко був членом Ради суддів України, а в 2016 році його обрали суддею-спікером Ковпаківського суду.

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