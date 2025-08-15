Ушел из жизни председатель Хозяйственного суда Черкасской области Константин Довгань

На 61 году жизни отошел в вечность председатель Хозяйственного суда Черкасской области Константин Довгань.

"Коллектив Хозяйственного суда Черкасской области разделяет боль и горе родных, глубоко скорбит и сочувствует семье умершего… Он был счастливым мужем и отцом, хорошим другом, справедливым руководителем... Светлое и неугасимое воспоминание о его добрых делах, высокое профессиональное мастерство, преданность работе по всему делу на работу за все им. Светлая и вечная память Константину Ивановичу", - сообщили в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Ивановича.