Пішов з життя голова Господарського суду Черкаської області Костянтин Довгань

На 61-му році життя відійшов у вічність голова Господарського суду Черкаської області Костянтин Довгань.

Фото: Господарський суд Черкаської області

На 61-му році життя перестало битися серце голови Господарського суду Черкаської області Костянтина Довганя.

"Колектив Господарського суду Черкаської області поділяє біль та горе рідних, глибоко сумує та співчуває родині померлого… Він був щасливим чоловіком та батьком, гарним другом, справедливим керівником... Світлий і незгасимий спомин про його добрі справи, високу професійну майстерність, відданість роботі назавжди залишаться в серцях усіх, хто знав і працював з ним. Світла та вічна пам’ять Костянтину Івановичу", — повідомили у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Костянтина Івановича.