ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Чигиринский райсуд Черкасской области

21:20, 10 сентября 2025
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия в Чигиринский районный суд Черкасской области одного судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 1 октября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

