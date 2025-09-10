Практика судів
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Чигиринського райсуду Черкаської області

21:20, 10 вересня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Чигиринського райсуду Черкаської області
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Чигиринського районного суду Черкаської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 1 жовтня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити  суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
