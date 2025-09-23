В Верховном Суде обсудят ключевые правовые выводы ВС в 2025 году

В рамках конференции судьи Верховного Суда проанализируют актуальные правовые выводы ВС в гражданских, хозяйственных, публично-правовых спорах и уголовных производствах.

В Верховном Суде 26 сентября в 10:00 начнется II Ежегодная судебно-практическая конференция на тему «Единство судебной практики: ключевые правовые выводы Верховного Суда в 2025 году».

В рамках конференции судьи Верховного Суда проанализируют актуальные правовые выводы ВС в гражданских, хозяйственных, публично-правовых спорах и уголовных производствах в свете содействия единству судебной практики.

«Для участия в конференции приглашены судьи первой, апелляционной и кассационной инстанций, представители прокуратуры, научного сообщества и адвокатуры», — заявили в ВС.

