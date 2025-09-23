У Верховному Суді обговорять ключові правові висновки ВС у 2025 році

У межах конференції судді Верховного Суду проаналізують актуальні правові висновки ВС у цивільних, господарських, публічно-правових спорах і кримінальних провадженнях.

У Верховному Суді 26 вересня о 10:00 розпочнеться ІІ Щорічна судово-практична конференція на тему «Єдність судової практики: ключові правові висновки Верховного Суду у 2025 році».

У межах конференції судді Верховного Суду проаналізують актуальні правові висновки ВС у цивільних, господарських, публічно-правових спорах і кримінальних провадженнях у світлі сприяння єдності судової практики.

«Для участі в конференції запрошені судді першої, апеляційної та касаційної інстанцій, представники прокуратури, наукової спільноти та адвокатури», - заявили у ВС.

