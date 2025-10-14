ВСП уволил судью Фастовского горрайонного суда Киевской области Вадима Бутенко

По результатам квалификационного оценивания Вадим Бутенко признан таким, что не соответствует занимаемой должности.

Высший совет правосудия на заседании 14 октября принял решение об увольнении Бутенко Вадима Алексеевича с должности судьи Фастовского городского районного суда Киевской области на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины. Об этом сообщил ВСП.

Решение принято в соответствии с представлением и рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Вадим Бутенко признан таким, что не соответствует занимаемой должности.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет или избранного судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом. Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности либо отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

