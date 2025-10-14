ВРП звільнила суддю Фастівського міськрайонного суду Київської області Вадима Бутенка

За результатами кваліфікаційного оцінювання Вадима Бутенка визнано таким, що не відповідає займаній посаді.

Вища рада правосуддя під час засідання 14 жовтня ухвалила рішення про звільнення Бутенка Вадима Олексійовича з посади судді Фастівського міськрайонного суду Київської області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Про це повідомила ВРП.

Рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів Вадим Бутенко визнаний таким, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

