ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Покровского райсуда Днепропетровской области

15:29, 14 октября 2025
ВСП поручила ГСА принять неотложные меры по обращению в ВККС по вопросам командирования судей Покровского райсуда Днепропетровской области для осуществления правосудия.
Высший совет правосудия решил с 27 октября изменить территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области путем их передачи в Синельниковский городcкой районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщила ВСП.

«Указанное может быть обеспечено при условии командирования судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого изменяется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел», — заявили в Высшем совете правосудия.

Также ВСП добавила, что поручила Государственной судебной администрации принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам командирования судей Покровского районного суда Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Ранее ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Марковского и Миловского районных судов Луганской области.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

