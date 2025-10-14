ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Покровского райсуда Днепропетровской области

ВСП поручила ГСА принять неотложные меры по обращению в ВККС по вопросам командирования судей Покровского райсуда Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Высший совет правосудия решил с 27 октября изменить территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области путем их передачи в Синельниковский городcкой районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщила ВСП.

«Указанное может быть обеспечено при условии командирования судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого изменяется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел», — заявили в Высшем совете правосудия.

Также ВСП добавила, что поручила Государственной судебной администрации принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам командирования судей Покровского районного суда Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Ранее ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Марковского и Миловского районных судов Луганской области.

