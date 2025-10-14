ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Покровського райсуду Дніпропетровської області

ВРП доручила ДСА вжити невідкладних заходів щодо звернення до ВККС з питань стосовно відрядження суддів Покровського райсуду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя вирішила з 27 жовтня змінити територіальну підсудність судових справ Покровського районного суду Дніпропетровської області шляхом її передачі до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Про це повідомила ВРП.

«Наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ», - заявили Вища рада правосуддя.

Також ВРП додала, що доручила Державній судовій адміністрації вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань стосовно відрядження суддів Покровського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

Раніше ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Марківського та Міловського райсудів Луганської області.

