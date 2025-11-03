Избран председатель Полонского районного суда Хмельницкой области

Суд возглавил Анатолий Горщар.

В Полонском районном судье Хмельницкой области состоялось собрание судей. Путем тайного голосования председателем Полонского районного суда избран Анатолий Горщар. Об этом рассказали в суде.

