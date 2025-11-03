Обрано голову Полонського районного суду Хмельницької області

Суд очолив Анатолій Горщар.

В Полонському районному судді Хмельницької області відбулися збори суддів. Шляхом таємного голосування головою Полонськогоо районного суду обрано Анатолія Горщара. Про це розповіли у суді.

