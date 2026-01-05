Конкурс на должность судьи КСУ по квоте съезда судей — оба кандидата провалили оценивание компетентности

СГЭ объявила результаты этапа оценивания компетентности кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 5 января, Совещательная группа экспертов подвела итоги конкурса на одну вакантную должность судьи КСУ по квоте съезда судей Украины, объявив результаты этапа оценивания соответствия кандидатов признанному уровню компетентности в сфере права.

Прежде всего, Совещательная группа приняла решение не проводить дополнительные собеседования с кандидатами в рамках оценивания уровня их компетентности в сфере права.

Впоследствии ДГЭ провела голосование по двум кандидатам — Алексею Клименко и Петру Салюку, которые продолжали участвовать в конкурсе на одну вакантную должность судьи КСУ по квоте назначения съездом судей Украины, и таким образом завершила этап оценивания соответствия критерию признанного уровня компетентности.

«В итоге оба кандидата не подтвердили свое соответствие критерию признанного уровня компетентности, который необходим для претендования на должность судьи КСУ.

Таким образом, в соответствии с Законом Украины „О Конституционном Суде Украины“, конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте съезда судей Украины прекратился в связи с недостаточным количеством кандидатов для продолжения конкурсного отбора на эту должность», — заявила Совещательная группа экспертов.

Глава ДГЭ Оксана Васильченко отметила, что Совещательная группа экспертов официально и безотлагательно проинформирует об этом Совет судей Украины для того, чтобы он принял предусмотренные законодательством Украины меры, как можно скорее объявив конкурс на имеющиеся вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.